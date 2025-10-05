「捷克川普」可望東山再起　挺烏克蘭立場可能轉向

捷克國會選舉今天結束投票，人稱「捷克川普」的億萬富豪前總理巴比斯的政黨將成為最大黨，引發捷克可能外交轉向的疑慮，從挺烏克蘭變成向親俄羅斯的匈牙利和斯洛伐克靠攏。

根據統計局（Statistics Office）公布已經完成的99.5%投票所計票結果顯示，巴比斯（Andrej Babi?）領導的民粹政黨「不滿公民行動黨」（ANO）得票率為34.7%，總理費亞拉（Petr Fiala）領導的「一起」（SPOLU）聯盟以23.2%居次。

請繼續往下閱讀...

費亞拉的執政聯盟夥伴「市長與獨立人士黨」（STAN）獲11.1%。巴比斯兩個潛在盟友中，主要反移民勢力的「自由及直接民主黨」（Freedom and Direct Democracy）獲7.9%、右翼「汽車黨」（Motorists）得票6.8%。

選前民調即顯示，71歲的巴比斯被看好將擊敗費亞拉領導的親西方聯盟而東山再起，使中歐民粹領袖再添一人。費亞拉領導的聯盟於2021年選舉中擊敗巴比斯。

預料巴比斯勝出後將加入匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）的行列。這兩個國家拒絕對烏克蘭提供軍援，並且繼續進口俄羅斯原油，同時反對歐洲聯盟對俄羅斯祭出制裁。

自從俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，捷克一直是烏克蘭的堅定支持者，不僅以提供重型武器等方式軍援基輔，還發起國際籌款活動，為烏軍採購急需的砲彈。

巴比斯對這類支持提出質疑，同時拒絕完全承諾北大西洋公約組織（NATO）大幅增加國防開支。

巴比斯去年與友人奧班共同成立歐洲議會（European Parliament）極右翼黨團「歐洲愛國者」（Patriots for Europe），這是之前隸屬自由派黨團「復興歐洲」（Renew Europe）的他立場上一大轉變。反移民論調是「歐洲愛國者」一大特色，其對歐盟因應氣候變遷政策持批判態度，並且強調捍衛國家主權。

「不滿公民行動黨」執政期間遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等動盪，於2021年10月失去政權。

雖然巴比斯希望獨自執政，但所屬政黨只獲得約34.7%選票，雖比費亞拉的聯盟高出11.5個百分點左右，仍不足以在國會中單獨過半。他已排除與2021年選後上台的執政聯盟任何成員合作的可能。

他的潛在合作夥伴包括兩個公開支持俄羅斯、主張捷克退出歐盟與北約的聯盟，但巴比斯宣布這並非他的執政目標。另一可能盟友「汽車黨」獲前總統克勞斯（Vaclav Klaus）支持，對歐盟抱持懷疑立場，主張拒絕歐盟環保政策。（編譯：何宏儒）1141005

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法