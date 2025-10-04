挑釁!直升機、軍艦遭俄軍雷達鎖定 丹麥國防部警告恐擦槍走火

俄國軍艦航行在丹麥周邊海峽。（路透檔案照）

丹麥國防情報局3日表示，俄羅斯軍艦多次在丹麥周邊連接波羅的海和北海的海峽，採可能相撞的航徑航行，武器則瞄準丹麥海軍艦艇，並且干擾導航系統，國防情報局評估認為，俄羅斯在對丹麥和西方進行「複合戰」，警告這類事件有可能擦槍走火，導致情勢意外升高。

《路透》3日報導，丹麥國防情報局局長阿倫基爾（Thomas Ahrenkiel）在記者會上表示，「我們已經見到在丹麥這些海峽發生數起這類事件，丹麥空軍直升機和海軍艦艇，被俄國軍艦追蹤雷達鎖定，以及被以武器瞄準」；他說，俄國軍艦在穿過這些海峽時，採可能與丹麥船隻相撞的航徑航行。

請繼續往下閱讀...

阿倫基爾也指出，一艘俄國軍艦在丹麥海域下錨滯留已逾一週，暗指若丹麥設法限制非法運送俄國石油的「影子船隊」行動，莫斯科就有可能出手介入。該局也曾錄下俄國軍艦穿越這些海峽時的聲納與干擾設備訊號，「高度可能」至少有一次俄艦干擾訊號，導致丹麥衛星定位系統（GPS）訊號大範圍異常。

國防情報局評估認為，俄羅斯在對丹麥和西方進行「複合戰」，「俄國利用軍事手段，包括用一種侵略性的方式，在不越過傳統認知上的武裝衝突界線下，施壓我們」。

俄國一再否認在歐洲發動複合攻擊。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）3日針對丹麥這份報告表示，美方「非常認真看待」，並持續注意情況發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法