兒憂心翁山蘇姬病死獄中 籲習近平施壓緬甸軍政府放人

緬甸民主運動領袖翁山蘇姬。（路透檔案照）

翁山蘇姬的么兒阿里斯。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕80歲的緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）入獄多年，近日傳出心臟問題惡化，他的兒子阿里斯（Kim Aris）罕見對外發聲，呼籲中國國家主席習近平向緬甸軍政府施壓，釋放翁山蘇姬。

《南華早報》3日報導，阿里斯表示，基於中國與緬甸的長期關係以及大量投資，北京是對緬甸當局「最具影響力的國家」，「我籲請習近平主席，呼籲釋放她，並加強對緬甸軍政府的壓力……確保應得釋放者重獲自由」。

48歲的阿里斯是翁山蘇姬的么兒，定居倫敦，長期以來遠離鎂光燈，避免與媒體接觸。但是自從緬甸2021年軍事政變，軍政府再度監禁翁山蘇姬後，阿里斯站出來為爭取母親獲釋發聲。他上月5日罕見接受媒體訪問，表示母親1個月前曾要求看心臟科醫師，但不知是否獲准，他為此感到非常擔心，「根本無法確認她是否還活著」，呼籲當局立即放人。

阿里斯說，據他了解，中國一直呼籲釋放翁山蘇姬，他相信，「中國官員也想探視她」，但是迄今一直無法獲准。他說他時刻擔心母親安危，呼籲外界設法去見她，「這樣至少有人能證實她還活著」。

1991年獲得諾貝爾和平獎的翁山蘇姬，長期以來被視為緬甸民主運動的代表人物，自1989年以來累計被拘禁19年。緬甸軍政府預定12月舉行大選，但是包括翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）在內，40多個政黨被禁止參選，遭外界批評是「虛假選舉」。阿里斯說，他相信，釋放翁山蘇姬，「是解決緬甸問題的必要前提」。

