川普擬「撥款換股」參與格陵蘭最大稀土礦開採

格陵蘭蘊藏豐富稀土。（路透）

路透3日報導，4名知情者透露，川普政府官員已就入股關鍵金屬（Critical Metals）公司展開討論，此舉將使華府直接參與格陵蘭最大稀土開採計畫。川普總統一度表示想買下該島嶼。

報導說，該協議若敲定，將是格陵蘭坦布里茲（Tanbreez）稀土礦場最新的政治轉折。美國前總統拜登成功遊說格陵蘭最大稀土開發商，將該礦場以遠低於中企提出的價格，出售給總部設於紐約的關鍵金屬公司。

請繼續往下閱讀...

華府近期已入股美洲鋰業（Lithium Americas）與MP Materials公司。稀土的強大磁性對從電動車到飛彈系統等高科技產業至關重要。它們的重要性促使西方國家致力尋求新的供應來源，以減少對中國的依賴，稀土的開採與加工幾乎全被中國壟斷。

關鍵金屬去年以500萬美元現金以及2.11億股票收購格陵蘭坦布里茲稀土礦場，6月間該公司依據《國防生產法》申請了 5000 萬美元的撥款。

3名消息來源說，過去6週，政府已開始與關鍵金屬公司討論將撥款轉換為股權的事宜。如果達成協議，5000萬美元的轉換將意謂持股約8%。他們說，談判仍未定案，最終持股規模可能升高，也可能談判破裂。

知情者也表示，這些股權將與美國進出口銀行（EXIM）考慮提供關鍵金屬公司1.2億美元貸款無關。該公司預計坦布里茲計畫須斥資2.9億美元才有望商業化生產。

美國進出口銀行的貸款將用於資助技術工作，並使該礦場在2026年之前實現初步生產。一旦全面投入運營，該礦場預計每年將生產8.5萬噸稀土精礦。該礦場也蘊藏鎵和鉭，中國去年對鎵實施出口限制。

華府對格陵蘭擁有長期經濟利益。拜登政府官員去年11月訪問格陵蘭首府努克（Nuuk），以吸引對該島採礦領域的更多民間投資，3月間川普派副總統范斯（JD Vance）訪問該島，美國最大的一座空軍基地就位於格陵蘭北部。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法