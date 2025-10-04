為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普擬「撥款換股」參與格陵蘭最大稀土礦開採

    2025/10/04 21:38 編譯魏國金／台北報導
    格陵蘭蘊藏豐富稀土。（路透）

    格陵蘭蘊藏豐富稀土。（路透）

    路透3日報導，4名知情者透露，川普政府官員已就入股關鍵金屬（Critical Metals）公司展開討論，此舉將使華府直接參與格陵蘭最大稀土開採計畫。川普總統一度表示想買下該島嶼。

    報導說，該協議若敲定，將是格陵蘭坦布里茲（Tanbreez）稀土礦場最新的政治轉折。美國前總統拜登成功遊說格陵蘭最大稀土開發商，將該礦場以遠低於中企提出的價格，出售給總部設於紐約的關鍵金屬公司。

    華府近期已入股美洲鋰業（Lithium Americas）與MP Materials公司。稀土的強大磁性對從電動車到飛彈系統等高科技產業至關重要。它們的重要性促使西方國家致力尋求新的供應來源，以減少對中國的依賴，稀土的開採與加工幾乎全被中國壟斷。

    關鍵金屬去年以500萬美元現金以及2.11億股票收購格陵蘭坦布里茲稀土礦場，6月間該公司依據《國防生產法》申請了 5000 萬美元的撥款。

    3名消息來源說，過去6週，政府已開始與關鍵金屬公司討論將撥款轉換為股權的事宜。如果達成協議，5000萬美元的轉換將意謂持股約8%。他們說，談判仍未定案，最終持股規模可能升高，也可能談判破裂。

    知情者也表示，這些股權將與美國進出口銀行（EXIM）考慮提供關鍵金屬公司1.2億美元貸款無關。該公司預計坦布里茲計畫須斥資2.9億美元才有望商業化生產。

    美國進出口銀行的貸款將用於資助技術工作，並使該礦場在2026年之前實現初步生產。一旦全面投入運營，該礦場預計每年將生產8.5萬噸稀土精礦。該礦場也蘊藏鎵和鉭，中國去年對鎵實施出口限制。

    華府對格陵蘭擁有長期經濟利益。拜登政府官員去年11月訪問格陵蘭首府努克（Nuuk），以吸引對該島採礦領域的更多民間投資，3月間川普派副總統范斯（JD Vance）訪問該島，美國最大的一座空軍基地就位於格陵蘭北部。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播