    國際

    網壇第1人！法國好手「進廠維修」 隆乳後賽事依舊出色

    2025/10/04 23:08 即時新聞／綜合報導
    法國網球好手多丹（Océane Dodin）。（擷取自多丹IG）

    法國網球好手多丹（Océane Dodin）。（擷取自多丹IG）

    法國網球好手奧塞昂·多丹（Océane Dodin）透露自己做了隆乳手術，多丹聲稱她是第1位進行這項「進廠維修」手術的職業選手。

    英媒《太陽報》昨（3日）報導，現年28歲的多丹在2017年曾排名世界第46名，並在網球生涯中賺取了不錯的收入，共贏得了210萬英鎊（約新台幣8500萬元）的獎金。但多丹日前因為1個長期的耳朵問題，導致出現了眩暈症，而遠離賽場約9個月。

    據報導，多丹目前已經重新拿起球拍回到賽場，而在她休息的這段期間裡，她選擇「進廠維修」做了隆乳手術。多丹在受訪時表示，「這是我很久以前就想做的事情。我趁著這次休息的機會去做，因為手術後大約需要停下來2個月，當在賽季的時候，那是不可能的。」

    即使多丹在動手術之前，曾被警告這可能會影響到打球的能力，她笑稱，「它們不算小，但在我打球時沒有困擾，有專門的運動內衣可穿。」多丹也提到，「我應該是第1個做隆乳手術後，仍參與比賽的選手。」

    重返賽場後，多丹的表現依舊出色，更打進2025年蘭斯（Reims）W35錦標賽的8強。不過，由於先前休息的缺賽，多丹的排名已大幅下滑至第363名。

