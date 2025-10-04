為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    16歲弒親判刑60年 童年創傷毀了1家4人

    2025/10/04 21:17 編譯管淑平／綜合報導
    因槍殺嫂嫂、姪子三人被判刑的史威尼（右）。（美聯社）

    因槍殺嫂嫂、姪子三人被判刑的史威尼（右）。（美聯社）

    美國新罕布夏州一名男子在青少年時期槍殺嫂嫂和兩名年幼姪子，如今已19歲的他，在3日被法院判處60年有期徒刑。這起案件也揭露出童年創傷不僅對被告本身的傷害，也帶走了三條無辜家人的性命。

    《美聯社》3日報導，這名住在新罕布夏州北菲爾德的男子史威尼（Eric Sweeney），2022年8月犯下此案時，年僅16歲，槍殺同住了3年的哥哥家人，先後朝25歲的嫂嫂卡桑德拉（Kassandra Sweeney）和她兩個分別僅4歲和23個月大的兒子頭部開槍，3人當場身亡。案發當時，卡桑德拉正與孩子玩，其中1名男童中彈時，身上還穿著恐龍裝。

    檢方原本以一級謀殺起訴，但8月史威尼對刑期較輕的二級謀殺認罪。3日宣判庭上，檢方求處至少97年有期徒刑，助理檢察長杜蘭（Bethany Durand）表示，稚子無辜，針對兒童的犯罪「應受最嚴厲懲罰」，被告無論做什麼，兩名幼童都「毫無過錯」，因此，此案應該就3條人命分開、連續量刑。

    被告律師指被告童年時期經歷「無法估量的創傷」，包括受母親拖累陷入吸毒環境、與虐待成性的父親相處等，使其飽受憂鬱症所苦，請求40年有期徒刑，希望為被告留下在監獄外生活，為自己的罪行尋求救贖的一線希望。

    法官最終宣判60年有期徒刑，其中6年得視教化、身心治療和行為表現等條件暫緩，計入已羈押時間，被告68歲時可申請假釋。

