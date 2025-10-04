瑞典街頭凌晨驚傳槍響！ 6人不幸中彈 年僅14歲槍手被逮

瑞典街頭4日發生槍擊事件。（擷取自X平台@news_24_365）

瑞典耶夫勒市一條繁忙的街道，今（4日）凌晨發生槍擊事件，計有6人中彈，其中1名14歲男孩已被警方逮捕。

英媒《每日郵報》報導，這起槍擊事件發生在今日凌晨2點，地點位於瑞典的耶夫勒市（Gävle），這區林立許多酒吧與餐廳，案發後引發大規模的緊急救援跟應變行動。根據事發現場的照片顯示，大批警力湧入市中心並封鎖街道，受害者則被抬上救護車送醫。

瑞典警方證實，此案的傷者多為年輕人，其中包含18歲以下的年輕人，均已送往醫院救治，而1名14歲的少年因涉嫌謀殺未遂而被拘留，預計稍晚將進行訊問。同時，當地媒體報導稱，傷者中至少有3人在中彈後，衝進附近的某家餐廳躲避，詳細傷勢目前尚未公布。

瑞典警方發言人也補充，「目前我們正在廣泛調查，我無法確認此事件是否與犯罪網絡有關。我無法給出任何可能的解釋，但我們初步不認為這與恐怖主義有關。」耶夫勒市位於首都斯德哥爾摩（Stockholm）以北約138公里處，是瑞典的第13大城市，人口數共約8萬。

