為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瑞典街頭凌晨驚傳槍響！ 6人不幸中彈 年僅14歲槍手被逮

    2025/10/04 22:15 即時新聞／綜合報導
    瑞典街頭4日發生槍擊事件。（擷取自X平台@news_24_365）

    瑞典街頭4日發生槍擊事件。（擷取自X平台@news_24_365）

    瑞典耶夫勒市一條繁忙的街道，今（4日）凌晨發生槍擊事件，計有6人中彈，其中1名14歲男孩已被警方逮捕。

    英媒《每日郵報》報導，這起槍擊事件發生在今日凌晨2點，地點位於瑞典的耶夫勒市（Gävle），這區林立許多酒吧與餐廳，案發後引發大規模的緊急救援跟應變行動。根據事發現場的照片顯示，大批警力湧入市中心並封鎖街道，受害者則被抬上救護車送醫。

    瑞典警方證實，此案的傷者多為年輕人，其中包含18歲以下的年輕人，均已送往醫院救治，而1名14歲的少年因涉嫌謀殺未遂而被拘留，預計稍晚將進行訊問。同時，當地媒體報導稱，傷者中至少有3人在中彈後，衝進附近的某家餐廳躲避，詳細傷勢目前尚未公布。

    瑞典警方發言人也補充，「目前我們正在廣泛調查，我無法確認此事件是否與犯罪網絡有關。我無法給出任何可能的解釋，但我們初步不認為這與恐怖主義有關。」耶夫勒市位於首都斯德哥爾摩（Stockholm）以北約138公里處，是瑞典的第13大城市，人口數共約8萬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播