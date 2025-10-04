美參院外委會主席將提法案 經濟制裁阻中侵台

美國參議院外交委員會主席里契預定6日提出挺台法案。（路透檔案照）

路透3日報導，美國參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）表示，他將提出一項旨在遏阻中國侵略台灣的法案，據此，一旦中國出現攻台行動，將鎖定中國標的迅速啟動制裁、出口管制等經濟反制措施。

共和黨愛荷華州參議員里契指出，他的「嚇阻中國侵略台灣法」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act）將成立一個由國務院與財政部主導的工作小組，負責認定中國軍事與非軍事目標，一旦中國犯台，將對其採取制裁、出口管制以及其他經濟反擊措施。

他聲明說，「這項立法汲取俄國入侵烏克蘭後，美國及其盟邦制裁俄國的經驗教訓，一旦中國對台動武的威脅成真，將確保美國做好打擊中國痛點的準備」。

里契的一名助理說，里契計畫6日將提出該法案。

報導說，這項法案推出的時機，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預定本月底在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間會面前夕。川普正尋求與美國的頭號經濟與地緣政治對手達成重大的貿易協議。

分析師指出，中國尤其希望川普政府公開表示反對台獨，而非如拜登政府表示的不支持台獨。

里契的法案是美國聯邦參議院與眾議院中多項挺台法案之一，挺台人士指出，相關法案突顯美國國會支持繼續對任何中國侵台行動採取強硬立場。

