「超餓」流浪行星1秒吞66億噸物質 暴衝成長創紀錄

天文學家觀測到太陽系外一顆謎樣的「流浪行星」，短短幾個月內暴衝式成長，吸積其周圍氣體塵埃的速度，達到每秒吞噬66億噸的物質，這顆行星的表現在某方面來說，更像是一顆新生恆星，模糊了行星和恆星的界線。

根據法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，流浪行星是指不繞任何恆星運行的行星，這顆流浪行星Cha 1107-7626位於蝘蜓座（Chamaeleon constellation），距地球約620光年，估計年齡為100萬到200萬年，從天文角度來說，還在嬰兒期，其質量是太陽系最大行星木星的5到10倍，而且還在長，持續吸積其周圍氣體塵埃盤物質，不過，令天文學家驚訝的是這顆流浪行星暴風式成長。

天文學家最早在2008年發現Cha 1107-7626，去年義大利國家天文物理研究所巴勒摩天文台的研究團隊，利用韋伯太空望遠鏡和歐洲南方天文台極大望遠鏡XSHOOTER多波長光譜儀觀測，發現4月到5月這段期間，這顆行星還維持穩定吸積率，但是6月到8月間，突然暴衝8倍，每秒吸積66億噸氣體、塵埃。研究負責人阿門德羅斯—阿巴德（Víctor Almendros-Abad）說，「這是歷來記錄到行星質量天體的最強吸積速度」。

這份研究報告2日在《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters）發表。觀測還發現，該行星周圍盤內化學成份改變，在暴衝成長期出現之前沒有的水氣。從光譜變化推測，磁場活動似乎是影響吸積強弱的關鍵，這種現象通常見於恆星形成期。另一名共同作者舒茲（Aleks Scholz）指出，這顯示，質量太陽不到1%的流浪行星，也能有足以驅動天體成長的強烈磁場，「這個天體最有可能是以類似恆星的方式形成，因分子雲坍縮碎裂而形成」。

歷史資料顯示，這並非Cha 1107-7626首次暴衝成長，2016年也曾觀測一波高速成長。報告資深共同作者、約翰霍普金斯大學天文與物理學教授賈亞瓦哈納（Ray Jayawardhana）說，「我們正好捕捉到這個新生流浪行星，正在瘋狂地吞噬物質」。賈亞瓦哈納說，「我們對這類天體早期階段，與像太陽這樣的恆星竟如此相似，感到驚訝」，這也意味著，有些與巨行星相當的天體，與恆星一樣誕生自周圍氣體與塵埃雲的塌縮，並且會經歷成長暴衝期。

