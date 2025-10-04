為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄羅斯無人機襲擊烏克蘭火車 數十人受傷

    2025/10/04 19:17 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基4日在X上貼出影片，顯示烏國火車遭俄羅斯無人機攻擊後陷入火海。（圖擷取自推特）

    烏克蘭官員4日表示，該國北部蘇米（Sumy）地區1座火車站的1列客運列車遭俄羅斯無人機攻擊，數十人受傷，但暫無人死亡。

    烏國總統澤倫斯基在即時通訊應用程式Telegram上發文說，蘇米州的紹斯特卡（Shostka）火車站遭到1架俄羅斯無人機「野蠻攻擊」，數十名乘客與鐵路員工受傷。澤倫斯基還貼出1段影片，顯示遭攻擊的列車車廂被燒毀，一旁其他列車則是窗戶玻璃被震破。

    蘇米州首長赫里哥洛夫（Oleh Hryhorov）表示，遭俄國無人機擊中的是1列從紹斯特卡前往首都基輔的列車；醫護與救援人員已在現場救助傷患。紹斯特卡行政首長塔拉修克（Oksana Tarasiuk）告訴烏國媒體，約30人在該攻擊中受傷。目前尚未傳出有人死亡。

    澤倫斯基還在Telegram發文中指責俄羅斯刻意攻擊平民，「俄方不可能不知道其目標是平民。這是舉世無權視而不見的恐怖主義。」

    俄羅斯近來加強空襲烏克蘭的鐵路基礎建設，過去2個月幾乎天天攻擊烏國鐵路系統。

    俄羅斯加強空襲烏克蘭鐵路。圖為烏南敖德薩鐵路員工2日站在被摧毀的火車旁。（路透）

