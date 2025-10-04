高市早苗繼承強硬「安倍路線」 日與中韓關係恐生變

日本民眾搶拿高市早苗當選自民黨總裁的號外報紙。（美聯社）

日本執政黨自民黨總裁當選人及即將出任首相的高市早苗，被視為前首相安倍晉三路線的繼承人，在國家安全、國防和移民問題上以強硬立場聞名。她雖主張加強日美安全同盟，但也在外交方面主張「日本優先」，可能影響與美國的貿易關係；她的民族主義立場鮮明，包括從不避諱參拜靖國神社，也可能動搖與南韓、中國的關係；而她建議日本與台灣建立「準安全同盟」，更是踩到中國的痛點。

在安倍晉三遇刺身亡後，其為了將日本打造成對抗中國經濟和軍事崛起戰略力量的「自由開放的印太戰略」，被認為由高市早苗承繼。在國防和安全保障方面，高市力推自衛隊改為「國防軍」、支持修改憲法第九條「放棄戰爭」條款及增加國防預算等，都反映出安倍遺緒。高市強調日美同盟、強化印太安全合作、對中國採取強硬立場，包括建議日台建立「準安全同盟」等，都可能使日中關係複雜化。

外界也擔憂，高市掌權可能破壞現任首相石破茂近期改善對南韓關係的努力。儘管高市近期表示希望加強與首爾的關係，但她上月在一場辯論中仍提到，日本內閣大臣不必顧及面子，應該「放心前往」兩國之間存在主權爭議的島嶼，即竹島（韓稱獨島）。高市也認為，日本毋須進一步為二次世界大戰歷史道歉，並曾多次參拜供奉二戰期間被定罪戰犯的靖國神社。以上情況都讓首爾方面對她即將出任首相持謹慎態度。

至於高市上位對日美同盟也不全然正向，尤其高市在此次競選期間才明確表示，有必要的話應重啟日美關稅協議談判，尤其若當中存在損害日本國家利益的因素，包括日對美五千五百億美元投資承諾。然而，曾擔任自民黨幕僚的政治分析家田村重信表示，川普應不會對高市採取強硬立場，因為日本仍是美國對中戰略的重要合作夥伴，高市內閣與川普政府之間的關係應該會很好。

日本東京野村綜合研究所經濟學家木內登英分析，儘管高市已清楚闡明在外交和安全政策上的立場，但她身為內閣大臣的實際經驗有限，是一大隱憂，也讓人質疑她與即將在本月訪日的川普的默契程度。兩人可能在加強日本國防能力方面達成共識，但任何公開抵制美國要求的行為都可能導致摩擦。福岡金融集團首席策略師、前日本央行官員佐佐木融則說，高市應該會是一位強硬的談判者，她與川普的對話將會「很有趣」。

