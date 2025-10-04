為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗將成首位日本女首相！矢板明夫曝面臨「三大挑戰」

    2025/10/04 18:31 即時新聞／綜合報導
    前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（美聯社）

    前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（美聯社）

    日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁，可望成為日本首位女首相。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，高市早苗「是今天日本政壇最重視和台灣關係的重要人物」，他也在YouTube發表影片分析，未來執政路上將面臨三大嚴峻挑戰，包括黨內團結、外交政策與經濟改革，能否克服這些難題，將決定她首相任期的成敗。

    黨內團結：政壇孤鳥的難題

    矢板明夫指出，高市早苗雖然在自民黨總裁選舉勝出，但她在黨內並非廣受歡迎的人選。她長期以來政治風格直率且不善於應酬，與多位前任首相及黨內大老關係緊張，據說選舉期間，前首相菅義偉、岸田文雄及石破茂均不支持高市早苗，甚至呼籲黨員投票給其他候選人。這意味高市早苗成為首相後，面對的是一個分裂嚴重、支持度並不鞏固的黨內環境。

    矢板明夫強調，高市早苗若無法成功團結黨內力量，凝聚共識，不僅政策推動將受阻，甚至可能被內部勢力孤立，執政穩定性極為堪憂。她此前嘗試逐一爭取議員支持，顯示出努力彌合裂痕的決心，但真正的政治協調仍將是一大考驗。

    外交政策：如何平衡對外關係

    高市早苗在外交政策上的保守立場也引發矚目。她對靖國神社參拜持正面態度，這在日本國內及周邊國家尤其中國、韓國引發爭議。矢板明夫表示，這可能使日本在區域外交上面臨更大壓力和挑戰。

    此外，高市早苗在對美貿易及安全政策上的立場相對強硬，曾在美國關稅議題上公開表示若美國提出的條件損害日本利益，將重新談判。這樣的態度或加劇日美間的微妙關係。矢板明夫認為，高市早苗如何在強化日美同盟的同時，避免與中國、韓國關係過度緊張，是她面臨的第二大外交挑戰。

    經濟改革：重振日本經濟的期待與難題

    日本經濟長期停滯，且近期通貨膨脹與高物價問題嚴重，高市早苗提出減稅和推動保守經濟政策，試圖刺激內需和企業活力。然而，黨內財政保守派如麻生太郎對減稅持保留態度，使，高市早苗的經濟改革道路充滿變數。

    矢板明夫指出，高市早苗的專業政策能力備受肯定，擁有30多年國會議員經驗及豐富政策研究背景，但如何在內部壓力與外部經濟環境中找到平衡，成功推動有效改革，將是她能否贏得民心及維持政權的關鍵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播