高市早苗將成首位日本女首相！矢板明夫曝面臨「三大挑戰」

日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁，可望成為日本首位女首相。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，高市早苗「是今天日本政壇最重視和台灣關係的重要人物」，他也在YouTube發表影片分析，未來執政路上將面臨三大嚴峻挑戰，包括黨內團結、外交政策與經濟改革，能否克服這些難題，將決定她首相任期的成敗。

黨內團結：政壇孤鳥的難題

矢板明夫指出，高市早苗雖然在自民黨總裁選舉勝出，但她在黨內並非廣受歡迎的人選。她長期以來政治風格直率且不善於應酬，與多位前任首相及黨內大老關係緊張，據說選舉期間，前首相菅義偉、岸田文雄及石破茂均不支持高市早苗，甚至呼籲黨員投票給其他候選人。這意味高市早苗成為首相後，面對的是一個分裂嚴重、支持度並不鞏固的黨內環境。

矢板明夫強調，高市早苗若無法成功團結黨內力量，凝聚共識，不僅政策推動將受阻，甚至可能被內部勢力孤立，執政穩定性極為堪憂。她此前嘗試逐一爭取議員支持，顯示出努力彌合裂痕的決心，但真正的政治協調仍將是一大考驗。

外交政策：如何平衡對外關係

高市早苗在外交政策上的保守立場也引發矚目。她對靖國神社參拜持正面態度，這在日本國內及周邊國家尤其中國、韓國引發爭議。矢板明夫表示，這可能使日本在區域外交上面臨更大壓力和挑戰。

此外，高市早苗在對美貿易及安全政策上的立場相對強硬，曾在美國關稅議題上公開表示若美國提出的條件損害日本利益，將重新談判。這樣的態度或加劇日美間的微妙關係。矢板明夫認為，高市早苗如何在強化日美同盟的同時，避免與中國、韓國關係過度緊張，是她面臨的第二大外交挑戰。

經濟改革：重振日本經濟的期待與難題

日本經濟長期停滯，且近期通貨膨脹與高物價問題嚴重，高市早苗提出減稅和推動保守經濟政策，試圖刺激內需和企業活力。然而，黨內財政保守派如麻生太郎對減稅持保留態度，使，高市早苗的經濟改革道路充滿變數。

矢板明夫指出，高市早苗的專業政策能力備受肯定，擁有30多年國會議員經驗及豐富政策研究背景，但如何在內部壓力與外部經濟環境中找到平衡，成功推動有效改革，將是她能否贏得民心及維持政權的關鍵。

