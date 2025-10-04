哈瑪斯聲明vs.川普20點計畫 共識與分歧意見一次看

哈瑪斯已大致同意美國總統川普所提的加薩20點和平計畫，人質可望重獲自由。圖為民眾4日觀看張貼在以色列耶路撒冷街頭、被哈瑪斯俘虜的以色列人質的照片。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）3日回應美國總統川普稍早所提的加薩20點和平計畫，同意計畫若干關鍵內容，包括結束加薩戰爭、以色列撤軍與釋放人質等，但仍有細微差異；至於在未來治理加薩以及哈瑪斯參與加薩未來等方面，雙方看法明顯分歧。

以下是哈瑪斯聲明與川普計劃的對比：

雙方共識但有細微差異

1、釋放以色列人質與巴勒斯坦俘虜

哈瑪斯：將「在落實必要的換俘的實地條件下，根據川普總統提議中的交換辦法」，釋放被扣押在加薩的以色列人質，無論生死。但聲明中並未具體說明何謂「必要的實地條件」。

川普：要求哈瑪斯在「以色列公開接受（川普版）協議的72小時內」，交還所有人質。

2、停火、結束戰爭與以色列撤軍

哈瑪斯：接受結束戰爭以及以色列「全面撤出」加薩走廊此一框架，但未提及撤軍階段；言明拒絕以色列佔領。

川普：以軍撤至約定線以便為釋放人質做準備，期間以軍將暫停包括空襲與砲擊等軍事攻擊，「戰線維持凍結直至全面階段性撤軍的條件到位」。

3、援助、復原與不驅逐巴勒斯坦人：

哈瑪斯：歡迎川普在計畫中呼籲增援加薩以及未要求驅離巴勒斯坦人。

川普：不會強迫人離開加薩，想走、想返回皆悉聽尊便；立即依照今年初協議的數量將救援物資送進加薩，以及將透過聯合國、紅新月會與其他國際組織馳援，修復加薩基礎建設與進駐必要機具。

雙方看法明顯分歧

1、外國參與加薩臨時治理

川普：一個非關黨派、由技術官僚組成的巴勒斯坦委員會，負責臨時過渡治理加薩；該委員會將接受新成立、由川普領導的國際性過渡機構的監督。沒有任何巴勒斯坦人或團體被點名參與過渡治理。

哈瑪斯：同意把加薩行政權移交給「一個以巴勒斯坦民族共識為基礎、獲得阿拉伯與伊斯蘭國家支持的獨立的（技術官僚）巴勒斯坦機構。」

2、哈瑪斯與加薩未來

川普：哈瑪斯必須「同意不直接、間接或以任何形式，在加薩的治理上扮演任何角色」；將展開加薩「非軍事化」過程。

哈瑪斯：仍堅稱自認是「全面性巴勒斯坦民族框架」的一部分；未論及加薩非軍事化，但過去曾表示反對。

