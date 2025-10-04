為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哄好女兒入睡！媽媽爬出嬰兒床「應聲垮掉」 驚悚畫面曝光

    2025/10/04 19:56 即時新聞／綜合報導
    當媽媽想溜出嬰兒床時，床架在幾秒鐘內就倒塌了。（擷取自TikTok）

    為了哄6個月大的女兒入睡，美國有個媽媽爬進嬰兒床內陪睡，當女兒睡著，媽媽要爬出嬰兒床時，意外就此發生，嬰兒床在媽媽離開當下，竟馬上倒塌！

    英媒《太陽報》昨（3）日報導，美國紐澤西州這媽媽在女兒終於入睡之後，試圖要從嬰兒床離開。一開始她四肢趴著，1條腿跨出床欄，但就在她倚靠木製欄杆，準備要跨出去時，嬰兒床就在短短幾秒突然倒塌。

    隨著欄杆四分五裂，嬰兒床底也跟著崩塌，整個床架重重摔落在地板上。據報導，這場突如其來的意外立刻驚醒了女兒，媽媽透露，幸好她們母女倆都沒有受傷，她立刻抱起女兒安撫，兩人起身離開育嬰室。

    其他網友看了影片呼籲，「天啊，幸好沒有人受重傷！嬰兒床有重量限制是有原因的！根本不是給大人用的！」專家更警告，許多父母會選擇與年幼的孩子共眠，但成年人絕對不應該進入嬰兒床，因為床架可能承受不了重量而崩塌，風險極高。

    @laurentip She gave me permission to post ????her and the baby are fine #cribmishaps #cribfail #nanit #funnymoments #fyp ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

