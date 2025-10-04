高市早苗當選自民黨總裁 「造王者」麻生太郎發威

日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），成為黨史首位女總裁。外界普遍認為，85歲的自民黨最高顧問麻生太郎是關鍵角色，他下令「決選投給第一輪黨員票最高票」，讓高市的議員票從第一輪的64票暴增至149票，成功當選。（中央社資料照）

日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），成為黨史首位女總裁。外界普遍認為，85歲的自民黨最高顧問麻生太郎是關鍵角色，他下令「決選投給第一輪黨員票最高票」，讓高市的議員票從第一輪的64票暴增至149票，成功當選。

選前分析，日本前首相菅義偉、岸田文雄和石破茂都被認為傾向支持農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正。而在支持高市的議員中，舊安倍派占5成以上，麻生派約1成半，另有約30名舊安倍派和麻生派議員態度不明。

由於麻生掌握能左右數十名議員的影響力，選前除了與麻生關係微妙的林芳正之外，其餘4名候選人都展開「拜會麻生」行動爭取支持。不過，直到投票前夕，麻生才終於表態，以重視黨員票為由，下令議員把票投給「第一輪黨員票得票最高的人」，也就是高市早苗。

另外，根據事前預測，如果進入決選，另一名候選人、前幹事長茂木敏充會與和他關係密切的麻生共同行動。麻生的指令，等同讓高市在決選吸收了茂木票。

自民黨在政治獻金醜聞後，各主要派閥紛紛解散，唯一仍存在的麻生派目前在參眾議院擁有超過40名議員，因此麻生太郎被譽為自民黨的「造王者」。這次選舉，他再次展現了如同其名的威力。

分析兩輪投票結果，第一輪投票中，高市與小泉分居第1、第2，但就議員票而言，高市僅排第3（64票），落後小泉（80票）、林芳正（72票）。然而麻生一聲令下，高市在決選投票拿下議員票149票、黨員票36票，小泉獲得議員票145票、黨員票11票，兩人在議員票方面幾乎打成五五波，高市以總票數勝出。

麻生去年在總裁選舉也支持高市，不過在決選被石破茂翻盤。過去1年，高市在麻生太郎的建議下，積極增加與同僚議員的交流，專注於「經營人脈」。最近的參眾議院選舉中，她更是幾乎來者不拒，奔走全國助選，進一步鞏固黨員支持。

政論家田崎史郎評論，自民黨的政治運作一方面看政策，另一方面是議員之間的「人情債」。從這次投票結果來看，高市對麻生和茂木都欠下了人情債，未來在黨務和內閣人事方面，必然要有所回報。

對於麻生太郎的影響力，日本網友留言，「真的太強了，這就是麻生的力量」、「麻生太郎議員生涯的最後一場賭局贏了」、「麻生太郎的命令威力驚人」、「麻生太郎再次化身造王者」。

此外，1979年、麻生38歲時受訪的舊影片也重新引發討論。當時年輕的麻生太郎說：「我想成為一位不讓日本走錯方向的政治家。那些太受媒體歡迎的人，往往都沒有成為真正偉大的人。」

他還說：「就算被討厭也無所謂，被扔石頭也沒關係。只要最後人們評價，那個人作為國會議員，沒有讓日本在這世界偏離方向，只要能在歷史上被這樣銘記，我就滿足了。」這番話似乎也反映他身為「造王者」的政治信念。

