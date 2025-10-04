認同「台灣有事即日本有事」高市早苗當選自民黨魁台日關係將更深化

高市早苗與台灣的關係密切，今年4月她曾到訪台灣與賴清德總統進行會談。（中央社資料照）

日本自民黨總裁補選今天進行投開票，結果由第三度參選的前經濟安保相高市當選。高市與台灣的關係密切，今年4月她曾到訪台灣與賴清德總統進行會談，今年7月外交部長林佳龍低調訪日，也與高市會面。台灣從2021年高市首次參選自民黨總裁時即透過安倍晉三與高市有接觸，4年來累積更多與高市直通人脈管道，而高市也相當重視台灣，包括多次重申「台灣有事即日本有事」、首度將「支持台灣加入CPTPP」列入自民黨眾院選舉公約，日前還投稿美國智庫表明有意就台灣問題與中國領導人對話。

高市在2021年首次參選自民黨總裁時，安倍為高市安排了與時任台灣總統蔡英文的視訊對話，這讓原本在台灣默默無聞的高市一夕成為話題人物，成為安倍認證的路線繼承人。

高市首次參選雖然落敗，但她開始積極拓展與台灣的接點，同年他獲對手岸田文雄延攬成為黨政調會長，彙整自民黨在眾院大選的選舉公約，在她的主導下，自民黨的選舉公約首次納入台灣，明載「歡迎台灣申請CPTPP與支持WHA觀察員」。

雖然安倍在2022年遇刺身亡，但高市競選團隊的成員多數為親台派的國會議員，其中連3次抬轎的眾議員古屋圭司更是台灣很熟悉的日華議員懇談會會長。透過古屋，高市與台灣政界的接點更為擴大，今年林佳龍低調訪日，古屋還刻意在臉書中貼出了林佳龍與高市合照；去年底時任民進黨秘書長的林右昌訪日拜會高市，當時從中穿線的是在日的台僑大老和極為友台的兵庫縣議員。

高市從2021年以來就很想訪問台灣，但因有重要黨職和公職無法成行，去年落選後無役一身輕，終於在今年4月成行。據了解，當時國會剛審完年度總預算，原本有一波機會可以提早扳倒石破，但因高市有台灣行程，所以黨內反石破勢力按兵不動。

高市在擔任經濟安保相時期曾多次強調台灣在供應鏈與科技方面角色，訪台時她也提到台日應透過合作構建「非紅供應鏈」，與賴總統的主張不謀而合。

這次總裁競選期間，高市還投稿美國智庫「哈德遜研究所」，表明有意就台灣問題與中國領導人對話。她同時警告，「絕不能容許透過武力或威壓進行片面改變現狀。台灣是日本極為重要的朋友。」

