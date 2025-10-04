高市有望成日本新首相 繼承安倍路線強化印太安全

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉今天投開票，前經濟安保大臣高市早苗當選，成為自民黨首位女總裁，可望成為日本史上首位女首相。（彭博）

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉今天投開票，前經濟安保大臣高市早苗當選，成為自民黨首位女總裁，可望成為日本史上首位女首相。在經濟、外交、國防上，高市延續前首相安倍晉三的方針，可視為「安倍路線的繼承者」，主張經濟寬鬆政策，強化印太安全合作，提升自衛隊角色。

自民黨總裁選舉今天投開票，高市早苗在第一輪投票拿到最高票，與農林水產大臣小泉進次郎進入第二輪決選，以185票當選自民黨總裁，是自民黨創黨70年以來首位女總裁。預定15日舉行的臨時國會的首相指名選舉，高市被指名為首相的可能性極高，如果高市被指名為第104任首相，將是日本憲政史上第一位女首相。

高市9月19日在國會大廈召開宣布參選自民黨總裁的記者會表示， 「日本正面臨來自內外的大危機，若要克服這巨大危機，需有能讓人民的生活及對未來的不安轉變成有夢想和希望的政治，需要有可迎戰巨大危機的強而有力的政治、能明示方向的政治」。

高市從政逾30年，1993年以無黨籍身分參選，高票當選眾議員，前後一共當選9屆，1996年加入自民黨後任冲繩及北方擔當大臣、自民黨政務調查會長和總務大臣等要職。其政治生涯受到前首相安倍晉三提拔，2006年安倍首度執政時，高市首度入閣，擔任內閣府特命擔當大臣，涉及冲繩北方對策、食品安全、少子化、創新等領域。

安倍2012年重返執政，高市2014年被延攬擔任日本首位女性總務大臣（內政部長），任期前後加起來將近1500天，屬日本歷代最長。另外，高市還曾任經濟產業副大臣、通商產業政務次官等，在自民黨內則出任3任政務調查會長等多項職位。

高市早苗是自民黨內的保守派政治人物，與安倍派（清和政策研究會系統）關係密切。她長期主張憲法第9條修正、提升國防能力、強化國家安全，以及在經濟政策上偏好國家積極干預，特別是支持「投資、產業振興、技術創新」。

在自民黨總裁選舉中，她的政見包含削減燃油稅、加速取消臨時稅率、設置福利稅收抵免、強化對外國投資的審查、制定反間諜法、加強日美同盟等主張。

安倍晉三執政期間推出「安倍經濟學」三支箭：貨幣寬鬆、財政刺激、結構改革，主導日銀量化寬鬆，推高通膨以刺激成長。身為安倍學派傳人，高市之前曾提出「高市經濟學（Sanaenomics）」，這一政策名稱既是對其導師安倍晉三「安倍經濟學」的致敬，也體現她自身在經濟政策上的思路：支持寬鬆政策，主張政府應以擴張性財政支出與減稅來刺激成長，反對日本央行升息，認為過早緊縮只會抑制企業投資與家庭消費。

在國防與安全保障方面，安倍晉三強調「積極和平主義」、擴大自衛隊角色。高市在國防與安全保障上也反映出安倍遺緒，像是她力推改自衛隊為「國防軍」、支持修改憲法第9條「放棄戰爭」條款，並增加國防預算。

安倍晉三在外交上強調提倡「自由與繁榮之弧」與「印太戰略」；高市強調日美同盟、強化印太安全合作、對中國採取強硬立場。例如高市曾建議日本應與台灣建立「準安全同盟」，並表示將重新談判與美國總統川普（Donald Trump）達成的投資協議，以「日本優先」為政策原則。

在對台關係上，高市承襲安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的主張。高市9月19日在國會大廈召開宣布參選的記者會，她在回答媒體提問時重申「台灣有事就是日本有事」。

「台灣有事就是日本有事」的說法是安倍晉三在2021年12月1日，透過網路視訊參加台灣智庫國策研究院的座談會時提出的主張。

高市於本月1日投書華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）指出，「台灣海峽的和平穩定是日本關注之事」，她也強調：「想與中國領導人率直對話」。

高市指出，「絕對不能以武力或脅迫等方式片面改變現狀。台灣是日本極重要的友人」。她此番言論被解讀成意在牽制中國。

在安倍晉三於2022年7月不幸遭槍擊離世後，高市受日本李登輝之友會邀請演說時，宣示將繼承安倍遺志，表明要更進一步強化日本跟台灣關係，稱不能讓台灣「變成第二個香港」，並指出「除了跟台灣間的友情外，雙方在政策面方面也必須強化合作才能相互保護」。

高市表示，日本與台灣之間無正式邦交，僅維持實務關係。日本不像美國擁有一部「台灣關係法」協助台灣，但為了守護彼此的安全，真的是「台灣有事就是日本有事」，這是無庸置疑的。

她指出，「台灣如果真的進入戰鬥狀態，成為有事的情況，如果想像（冲繩的）與那國島與台灣相距僅110公里，等於是東京與熱海之間有他國的戰艦布署，那麼台灣有事也是日本有事」。

高市指出，在多變的國際情勢之下，日本、台灣、歐洲各國、澳洲、印度等有共同自由民主理念的國家，會變成類似準軍事同盟的關係，互相防衛才能保障安全。

