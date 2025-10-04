「泰勒絲經濟學」發威! 粉絲翹班聽新專輯、參加慶祝派對

泰勒絲的粉絲等待參加新專輯發布快閃活動。（美聯社）

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的演出總是能帶來一些經濟效益，而她3日問世的最新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl，暫譯）同樣也產生經濟影響。《彭博》4日報導，許多死忠粉絲在新專輯發布這天「翹班」，就為了盡情享受泰勒絲新專輯的相關活動。

據報導，對於泰勒絲最熱情的粉絲來說，有很多方式可以盡情享受這張包含12首歌曲的專輯，在電影院參加官方認可的「（專輯）發布派對」，在品牌快閃店裡拍照留念，或在自家舉辦派對，和其他粉絲朋友一起聆聽和慶祝。

《澳洲第九頻道》新聞台報導當地一場泰勒絲新專輯的試聽派對，現場粉絲身著亮片服飾，戴著圍巾，遮住了臉，因為他們「應該去上班」。一位女士對著鏡頭說，她刻意請了半天假出來慶祝。

泰勒絲的明星效應影響多個經濟層面。雖然曠職可能會損害雇主的利益，但消費支出可能會上升。

美國零售巨頭達吉特（Target Corp.）在全美各地的部分門市營業至午夜，以出售粉紅色和淡黃色特別版黑膠唱片及其他獨家商品，該零售商稱這些商品可以作為「真正特別」的節日禮物。

野村證券（Nomura Securities）分析師表示，泰勒絲在2023至2024年的「時代」（Eras）巡迴演唱會，6個月內在美國創造50億美元（約1520億台幣）的總消費支出，其中20億美元（約608億台幣）來自零售額。

堪薩斯大學公共事務與管理學院副教授、即將出版新書《泰勒絲經濟學：女性如何主宰和重新定義我們的經濟》的作者赫格內斯（Misty Heggeness）表示：「我確實認為，本週末經濟支出與這張專輯的發行和官方發行派對電影特別相關。我們可以預見，小企業、餐廳、酒吧和其他場所的收入會增加，因為人們會集體出來慶祝專輯發行。」

