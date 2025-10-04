為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗有望成日版鐵娘子 月底與川普東京會談

    2025/10/04 17:13 中央社
    日本前經濟安保大臣高市早苗，自民黨總裁（黨主席）勝選後，今天成為自民黨創黨70年來首位女總裁，本月中旬有望成為日本憲政史上首位女首相。日美政府正在磋商安排美國總統川普月底訪日，日版「鐵娘子」高市或與川普在東京會談。（路透）

    日本前經濟安保大臣高市早苗，自民黨總裁（黨主席）勝選後，今天成為自民黨創黨70年來首位女總裁，本月中旬有望成為日本憲政史上首位女首相。日美政府正在磋商安排美國總統川普月底訪日，日版「鐵娘子」高市或與川普在東京會談。（路透）

    日本前經濟安保大臣高市早苗，自民黨總裁（黨主席）勝選後，今天成為自民黨創黨70年來首位女總裁，本月中旬有望成為日本憲政史上首位女首相。日美政府正在磋商安排美國總統川普月底訪日，日版「鐵娘子」高市或與川普在東京會談。

    高市理想領導人是英國前首相、「鐵娘子」佘契爾（Margaret Thatcher）夫人，曾說憧憬台灣前總統蔡英文。日美政府正在磋商安排川普（Donald Trump）月底訪日，並舉行日美領袖會談。

    高市早苗今天在自民黨總裁選舉勝出，有望於本月15日在臨時國會被指名為首相，成為日本憲政史上首位女首相。如果日美政府磋商順利，川普將成高市成為首相後接待的首位外國元首。

    日本放送協會（NHK）報導，日美相關人士透露，川普訪日期間，預定本月28日視察美國海軍橫須賀基地（位於神奈川縣），強調日美同盟的重要性。

    川普計畫出席10月31日起在韓國召開的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議，日美政府正磋商安排川普在訪韓之前訪日，傾向安排川普於本月27日起在日本進行為期3天的訪問。

    川普第一次執政時期於2019年5月訪日之際，也視察美國海軍橫須賀基地，在泊靠中的水陸兩棲攻擊艦上發表演說。

    鑑於中國擴大海洋行動以及北韓的局勢等，預料川普這次也將到美國海軍橫須賀基地視察。

    日前有日媒報導，川普為出席APEC訪韓期間，有意與中國國家主席習近平舉行會談，因此日方希望在川普訪韓之前訪日，與日本共同體認日美同盟的重要性，磋商有關針對中國、北韓的基本政策，也希望促使「美國優先」的川普對東亞的關注更為確定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播