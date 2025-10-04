美特種作戰司令退休！美戰爭部長嗆「不認同我就滾」第二位4星上將走人

美國特種作戰司令部司令芬頓（Bryan Fenton）在當地時間2日發表聲明卸任。（美聯社）

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任後大幅調整人事，他更在9月30日召集全球800名將官發言指出，若不認同他的理念，「就應該辭職」。沒想到，美國空軍全球打擊司令部司令布西爾（Thomas Bussiere）上將幾天後就宣布請辭；美國特種作戰司令部司令芬頓（Bryan Fenton）也在當地時間2日發表聲明卸任。

根據《國會山莊報》，芬頓上將自2022年8月接任美軍特種作戰司令，是第13任司令，此番卸任為正式退休。他在告別信中向同僚致謝，表示「能夠與你們並肩作戰，擔任你們的指揮官，是我最大的榮幸。」

請繼續往下閱讀...

雖然外界關注芬頓的退休是否與赫格塞斯近日改革有關，但國防部長顧問克莉絲蒂娜（Kristina Wong）在社群平台X上強調，芬頓「早有退休規劃，與國防部長的演說無關」。

赫格塞斯日前向全美軍方高層發表演說，宣布將大幅提高軍官體能標準，並改革內部投訴與調查程序。他強調軍方文化需要轉型，若有將領無法接受新制度，「應該主動離開軍隊」。

日前曾傳出有機會接任空軍副參謀長的布西爾上將才宣布請辭，意味著在赫格塞斯演說後，目前已有兩名四星上將在短時間內卸任，引發外界關注軍中高層是否將出現更多異動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法