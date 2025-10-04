為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    乘客攜帶行動電源起火 日本大阪地鐵御堂筋線列車一度停駛

    2025/10/04 16:33 即時新聞／綜合報導
    大阪御堂筋線列車因乘客攜帶的行動電源起火，導致江坂站至中百舌鳥站上下行列車一度停駛。（圖擷取自@chinkopiano社群平台「X」）

    大阪御堂筋線列車因乘客攜帶的行動電源起火，導致江坂站至中百舌鳥站上下行列車一度停駛。（圖擷取自@chinkopiano社群平台「X」）

    今（4日）日本時間下午2點40分左右，一輛大阪御堂筋線行經心齋橋站附近的列車上，一位女性乘客包包中的行動電源起火，導致她與身邊乘客受傷，據悉兩人傷勢輕微，御堂筋線江坂站至中百舌鳥站上下行列車一度停駛，許多受影響旅客在社群平台上發文。

    綜合媒體報導，由於心齋橋站是大阪最繁忙的地區之一，客流量也大，此次停駛的影響範圍十分廣泛。乘客被迫改乘其他交通工具或轉乘其他線路，使車站一度陷入混亂。有目擊網友表示，白色包包內的行動電源起火，並炸出個黑洞。

    大阪地鐵運行情報官方X表示，由於要進行車輛安全檢查，御堂筋線全線將進行班次調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播