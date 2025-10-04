乘客攜帶行動電源起火 日本大阪地鐵御堂筋線列車一度停駛

大阪御堂筋線列車因乘客攜帶的行動電源起火，導致江坂站至中百舌鳥站上下行列車一度停駛。（圖擷取自@chinkopiano社群平台「X」）

今（4日）日本時間下午2點40分左右，一輛大阪御堂筋線行經心齋橋站附近的列車上，一位女性乘客包包中的行動電源起火，導致她與身邊乘客受傷，據悉兩人傷勢輕微，御堂筋線江坂站至中百舌鳥站上下行列車一度停駛，許多受影響旅客在社群平台上發文。

綜合媒體報導，由於心齋橋站是大阪最繁忙的地區之一，客流量也大，此次停駛的影響範圍十分廣泛。乘客被迫改乘其他交通工具或轉乘其他線路，使車站一度陷入混亂。有目擊網友表示，白色包包內的行動電源起火，並炸出個黑洞。

請繼續往下閱讀...

據大阪地鐵運行情報官方X表示，由於要進行車輛安全檢查，御堂筋線全線將進行班次調整。

【原因】 車両点検 【影響区間】 江坂 – なかもず

お客さまにお知らせいたします。御堂筋線心斎橋駅での車両点検のため、御堂筋線のダイヤが乱れています。 — Osaka Metro 運行情報 （@osakatransport） October 4, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法