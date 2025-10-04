為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗當選日本自民黨總裁 面對少數執政艱難挑戰

    2025/10/04 16:40 中央社
    日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），預料將於15日召開的臨時國會中成為日本史上首位女首相。面臨少數執政黨局面，她表示，現在的心情與其說是高興，不如說更清楚意識到「從現在開始才是真正艱難的時刻」。（路透）

    日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），預料將於15日召開的臨時國會中成為日本史上首位女首相。面臨少數執政黨局面，她表示，現在的心情與其說是高興，不如說更清楚意識到「從現在開始才是真正艱難的時刻」。（路透）

    日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），預料將於15日召開的臨時國會中成為日本史上首位女首相。面臨少數執政黨局面，她表示，現在的心情與其說是高興，不如說更清楚意識到「從現在開始才是真正艱難的時刻」。

    自民黨總裁選舉今天舉行，高市與農林水產大臣小泉進次郎在第一輪投票分別拿下第1、第2，由於兩人票數皆未過半，進入決選投票。最終高市拿下議員票149票、黨員票36票，小泉拿下議員票145票、黨員票11票，高市以185票對156票勝出。

    高市去年在總裁選舉的第一輪投票也是第1名，決選投票被石破茂逆轉。這次沒有再上演逆轉戲碼，讓第3次參加總裁選舉的高市成功當選，成為自民黨史上第一位女總裁，也可能成為日本憲政史上第一位女首相。

    高市早苗當選後發表感言表示，「很感謝能與各位一同刻劃自民黨的新時代，我要向在嚴峻的少數執政黨局面中，依舊審慎面對在野黨、付出無盡努力的石破總裁表達最深的敬意與感謝」。

    她表示，「我現在與其說是高興，不如說更清楚地意識到，從現在開始才是真正艱難的時刻」，要與大家一起齊心協力，迅速且確實地推動各項政策，希望讓自民黨變得更有幹勁、更有朝氣，讓社會上許多人的不安化為希望。

    高市表示，她會信守承諾，要靠「全世代總動員、全員參與」的方式來重建自民黨，因為現在（在國會的）人數不多，唯有每個人都全力投入，自民黨才能重新站起來。

    她說，她雖然也提倡「工作與生活平衡」，但接下來只會有「工作、工作、工作」，她也請求議員們為了讓自民黨重新振作，在各自專業領域努力貢獻力量。

    卸下職務的石破茂致詞時神態輕鬆。他表示，對於自己過去1年工作的評價，要交給下一個時代來判斷，但無論在外交還是內政方面，他都要感謝黨內同志的支持，他已經竭盡所能。

    他提到，藉由大阪世博等機會，他有幸與各國領導人交流，也透過與他們對話，深切感受到無論是哪一國，目前都正在為「對立」與「分裂」苦惱，因此日本必須率先向世界展示「團結與包容」的重要性。

    石破茂還開玩笑說，「高市總裁說要放棄工作與生活平衡，這樣沒問題嗎？」引發全場一片笑聲。但他說，這正是高市展現出「放下自我，為了國家與人民全力前進」的決心。

    石破茂表示，過去1年他深刻體會到日本在世界舞台上的重要性，他懇求自民黨同志為了國家、國民與全世界的未來，在高市的領導下團結一致，共同完成使命。

