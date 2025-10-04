美國男以為別人抱走1700萬元很沮喪 一掃彩券驚見自己是得主

美國男子買彩券，以為頭獎被人抱走，掃描彩券後才知道得主是自己。（美聯社）

美國密西根州奧齊戈郡1名45歲的男子，近來購買Club Keno彩券的The Jack玩法，回家後透過APP看到有人抱走頭獎56萬4219美元（約新台幣1714萬元），原本還相當沮喪，沒想到掃描彩券後驚喜發現得主是自己。

據《UPI》報導，這名幸運男子透露，他是在加油站商店Gaylord South EZ Mart購買彩券，自己偶爾會玩Club Keno，不過只有在The Jack頭獎累積超過10萬美元（約新台幣304萬元）時，才會選擇這種玩法，當天自己一共買了30期。

男子表示，他回家後打開APP，得知The Jack頭獎56萬4219美元被人抱走，一時之間感到很失落，等到掃描對獎時他才發現幸運兒是自己，讓他當場驚呆，之後他打算用這筆錢來投資。

據了解，密西根州的Club Keno彩券為每天早上5時至凌晨3時進行，每3.5分鐘開獎1期，共有Kicker、Plus 3、The Jack等3種玩法，The Jack是在1到80個號碼中選出9個，每注1美元（約新台幣30.4元）。

