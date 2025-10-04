為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國男以為別人抱走1700萬元很沮喪 一掃彩券驚見自己是得主

    2025/10/04 16:03 即時新聞／綜合報導
    美國男子買彩券，以為頭獎被人抱走，掃描彩券後才知道得主是自己。（美聯社）

    美國男子買彩券，以為頭獎被人抱走，掃描彩券後才知道得主是自己。（美聯社）

    美國密西根州奧齊戈郡1名45歲的男子，近來購買Club Keno彩券的The Jack玩法，回家後透過APP看到有人抱走頭獎56萬4219美元（約新台幣1714萬元），原本還相當沮喪，沒想到掃描彩券後驚喜發現得主是自己。

    《UPI》報導，這名幸運男子透露，他是在加油站商店Gaylord South EZ Mart購買彩券，自己偶爾會玩Club Keno，不過只有在The Jack頭獎累積超過10萬美元（約新台幣304萬元）時，才會選擇這種玩法，當天自己一共買了30期。

    男子表示，他回家後打開APP，得知The Jack頭獎56萬4219美元被人抱走，一時之間感到很失落，等到掃描對獎時他才發現幸運兒是自己，讓他當場驚呆，之後他打算用這筆錢來投資。

    據了解，密西根州的Club Keno彩券為每天早上5時至凌晨3時進行，每3.5分鐘開獎1期，共有Kicker、Plus 3、The Jack等3種玩法，The Jack是在1到80個號碼中選出9個，每注1美元（約新台幣30.4元）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播