兩派分歧！哈瑪斯政治領袖傾向妥協 軍事派拒交武器人質

加薩市在以色列空襲下面目全非。（歐新社）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯3日表示，願意接受美國總統川普提出終結加薩戰爭計畫的部分條款，包括釋放人質及交出加薩行政管理權，但強調對於許多其他條款仍須進行談判。《華爾街日報》4日獨家指出，人在卡達的哈瑪斯政治領袖傾向接受川普的停火框架，但加薩的軍事指揮階層拒絕交出武器和人質。

據報導，被美國列為恐怖組織的哈瑪斯雖向世界表示，他們已接受川普和平框架的大部分內容，包括釋放人質並移交加薩地帶，但哈瑪斯使用含糊其辭的措辭，顯示內部對於如何推進這項和平計畫仍存在嚴重分歧，一些觀察家也認為，這不利於最終達成和平。

請繼續往下閱讀...

參與哈瑪斯斡旋的阿拉伯國家官員表示，主要原因是哈瑪斯內部尚未就解除武裝、在何種條件下釋放人質達成共識。而這兩點正是川普計畫中最重要的兩大要求。

阿拉伯國家斡旋人士表示，儘管仍持保留態度，但哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）和其他幾位高階政治官員仍支持接受川普的和平提案，但這些駐紮在加薩走廊以外的哈瑪斯官員對該組織仍在加薩走廊的武裝派別影響力有限。

在以色列擊斃亞雅（Yahya）與辛瓦（Mohammed Sinwar）後，哈瑪斯在加薩地帶的領袖哈達德（Ezzedin al-Haddad）已向斡旋人士表示，他願意做出妥協。斡旋人士表示，哈達德願意將火箭彈和其他攻擊性武器交給埃及和聯合國保存，但希望保留突擊步槍等輕兵器用於防禦。

但斡旋人士指出，加薩境內的哈瑪斯軍事指揮階層擔心，如果接受相當於投降的協議，他們將無法要求戰士遵守解除武裝的要求。自新一輪以哈戰爭爆發以來，哈瑪斯招募許多親眼目睹家園被毀或家人遇害的年輕人，這些人可能不願放下武器。

在戰場上，哈瑪斯已遭重創，部隊失去大部分高階領導及數千名經驗豐富戰士。許多新招募的成員缺乏訓練，而以色列對加薩的控制也使哈瑪斯在溝通與協調行動能力上嚴重受限，但哈瑪斯的戰士仍持續在戰鬥。

阿拉伯斡旋官員與以色列軍方表示，為適應情勢，哈瑪斯已將指揮權下放給較小單位，這些單位常獨立行動，自行決定何時、如何攻擊以軍，透過游擊戰方式持續作戰，主要靠炸藥、狙擊手與單兵攜行火箭等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法