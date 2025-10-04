為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗當選黨魁 自民黨黨員用選票表明「不是高市我不要」

    2025/10/04 15:55 駐日特派員林翠儀／東京4日報導
    日本自民黨今天選出黨史上首位女總裁高市早苗，而高市也可望在15日的國會首相指名投票，成為日本史上首位女首相。（美聯社）

    日本自民黨今天選出黨史上首位女總裁高市早苗，而高市也可望在15日的國會首相指名投票，成為日本史上首位女首相。（美聯社）

    日本自民黨今天選出黨史上首位女總裁高市早苗，而高市也可望在15日的國會首相指名投票，成為日本史上首位女首相。去年她以最高票進入二輪投票，但卻遭到石破茂逆轉而與首相職位失之交臂，今年捲土重來，她甚至穿上了和去年一樣的藍色套裝，終於雪恥成功。

    高市今年未再被逆轉的關鍵在於她拿下足以輾壓對手的超高地方黨員票，全國自民黨員以選票投出了「不是高市我不要」的集體意志，力道太強，讓黨籍國會議員不敢再「假痟」。

    去年高市在去年在第一輪投票中以181票獲得第1，石破則以154票居次，兩人進入第二輪投票，結果遭到石破逆轉。今年她在第一輪投票拿下183票，小泉進次郎則拿下164票，由於小泉握有議員票的優勢，原本預料將重演去年逆轉的劇碼，但因高市在地方票占有極大的優勢，兩人在議員票方面，高市149票、小泉145票，僅差了4票，但在47張地方票方面，高市囊括36票，小泉僅拿了11票，最後高市以總得票185票擊敗小泉156票，毫無懸念贏得勝利。

    事實上，今年小泉第二度投入總裁選舉，背後有前首相菅義偉和岸田文雄等造王者的支持，最重要的是他是日本財務省屬意的人選之一，財務省對日本政界的影響力極大，被視為類似美國深層政府。

    所以儘管小泉從去年參選就不斷曝露出他內涵的淺薄，發言頻頻出包，但黨內大老仍對於呵護備至，岸田甚至派出親信為他的演稿操刀，菅義偉則動用個人影響力全程護航。

    自民黨和財務省內阻擋高市坐上大位的勢力一直存在，去年設下的高市包圍網的雙保險是小泉和石破，今年的雙保險則是小泉和林芳正，去年石破逆轉勝就是在這股勢力的運作下成功，但今年沒有成功主要的原因是全國黨員以選票投出了「不是高市我不要」的集體意志，力道太強。

    自民黨總裁選舉方式的設計，全規式投票包括國會議員票和同數的地方黨員票，這次議員票有295張，黨員票也是同數295張。首輪投票，地方黨員票由全國各都道府縣的黨員黨友進行投票，再進行公式換算，高市在第一輪黨員票拿下119張，小泉84張。

    第二輪投票的地方黨員票以都道府縣各一張計算共47張，在各該地方的得票率最高的拿下一票，結果高市拿下36張，小泉僅拿11張。

    去年石破以逆轉暴冷當上自民黨總裁後，帶領自民黨於眾院和參院大選均吞敗績，主因被認為是自民黨內保守派支持票「切心」轉而投給參政黨、保守黨和國民民主黨，自民黨的黨員數也從上百萬跌至90多萬。小泉受到石破重用，擔任農林水產相，即使他扮演了最後勸退石破的重要角色，但競選總裁期間仍強調會延續部分石破的路線，這已讓自民黨保守派支持者感到反胃。

    小泉的當選將代表石破路線的延續，而高市則代表安倍路線的重啟，在自民黨保守派，尤其是安倍的支持者心目中，誰最能帶領日本未來的走向，早有定見。如果這次高市再被逆轉，可能加速保守派支持者的離去，自民黨恐怕也將沒有未來。

