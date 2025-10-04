受柴契爾夫人啟發 高市早苗打破日本政壇「玻璃天花板」

高市早苗確定勝選後，起身向自民黨同僚致意。（美聯社）

日本執政黨「自民黨」總裁選舉4日下午落幕，64歲的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗另4位男性候選人，成為新任總裁，並準備出任日本首位女首相。《路透》分析，高市不僅自己打破日本政壇男性掌權的「玻璃天花板」，也承諾增加女性閣員數量。

據報導，高市早苗4日在男性主導的日本執政黨黨魁競選中勝出，並有望跟隨她的偶像、英國前首相柴契爾夫人的腳步，成為日本首位女首相。政治分析家表示，這位財政鴿派人士的意外勝利，可能會動搖投資人對日本這個全球負債最多的經濟體之一的信心，而她的民族主義立場則可能加劇與強大鄰國中國的摩擦。

她還提出與美國重新談判關稅協議的可能性，該協議降低美國總統川普對日本商品徵收的高額關稅。本月稍晚，高市將在日本接待來訪的川普，預計將是她就任首相後的第一次重大會晤。高市在勝選後對自民黨議員發表談話時坦言：「與其說是高興，不如說是艱難的工作從這裡開始。」

高市曾多次將柴契爾夫人視為自己的靈感泉源，稱讚柴契爾夫人堅強的性格、堅定的信念及「女性的溫暖」。她表示，在2013年柴契爾夫人去世前不久的一次研討會上，她結識了保守派的柴契爾夫人。

高市常參拜供奉日本戰爭死難者的靖國神社，其中包括一些被處決的戰犯，被一些亞洲鄰國視為日本過去軍國主義的象徵。高市還主張修改日本戰後和平憲法，以承認不斷擴張的軍事力量的作用。她今年更建議日本可以與台灣建立「準安全聯盟」。

儘管高市承諾增加女性內閣大臣人數，而日本在這方面落後於七大工業國集團（G7）成員國，但民調顯示，她的保守立場更受男性而非女性認同。此外，她反對同性婚姻和允許已婚夫婦使用不同姓氏，儘管這項議題在日本民眾中得到廣泛支持，但在保守派圈子裡卻遭到強烈反對。

至於她的經濟政策則可能引發最大的衝擊。身為已故首相安倍晉三的支持者，高市長期以來一直倡導「安倍經濟學」刺激政策，呼籲增加支出和減稅以緩解不斷上漲的生活成本，並批評日本央行的升息決定。

高市的母親是她家鄉奈良縣的警察，父親則在日本至關重要的汽車產業工作。在上月一次重要演講中，她批評遊客踢奈良公園裡遊蕩的神鹿，並承諾嚴厲打擊行為不端的外國人。在移民和遊客數量創歷史新高的背景下，這個問題已成為一些選民關注的焦點。

