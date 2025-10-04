為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗將成日本首位女首相！他黨議員竟說：我也想高呼萬歲

    2025/10/04 15:37 即時新聞／綜合報導
    前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

    前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

    日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相小泉進次郎156票，成為自民黨新總裁，可望成為日本首位女性首相。對此，日本保守黨參議員石平表示：「雖然我是他黨的議員，但我也想高喊萬歲！」

    石平今日在X（前推特）上發文表示，高市早苗女士當選為自民黨總裁。這將誕生日本歷史上首位女性首相，「同時也將成為我們奈良縣歷史上第一位出身的首相」。最重要的是，隨著高市首相的出現，安倍前首相逝世後那段如惡夢般的政治歷史終於將劃下句點，日本也將在危急關頭獲得拯救。「雖然我是他黨的議員，但我也想高喊萬歲！」

    高市早苗1961年出生於奈良縣奈良市，1993年以無黨籍投入日本眾議院選舉並當選，1996年加入自民黨，屬於安倍晉三派，在安倍、岸田文雄首相時期曾任內閣府特命擔當大臣、總務大臣、經濟安全保障擔當大臣等重要職務。

    日本保守黨參議員石平。（取自石平X）

    日本保守黨參議員石平。（取自石平X）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播