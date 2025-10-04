高市早苗將成日本首位女首相！他黨議員竟說：我也想高呼萬歲

前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相小泉進次郎156票，成為自民黨新總裁，可望成為日本首位女性首相。對此，日本保守黨參議員石平表示：「雖然我是他黨的議員，但我也想高喊萬歲！」

石平今日在X（前推特）上發文表示，高市早苗女士當選為自民黨總裁。這將誕生日本歷史上首位女性首相，「同時也將成為我們奈良縣歷史上第一位出身的首相」。最重要的是，隨著高市首相的出現，安倍前首相逝世後那段如惡夢般的政治歷史終於將劃下句點，日本也將在危急關頭獲得拯救。「雖然我是他黨的議員，但我也想高喊萬歲！」

高市早苗1961年出生於奈良縣奈良市，1993年以無黨籍投入日本眾議院選舉並當選，1996年加入自民黨，屬於安倍晉三派，在安倍、岸田文雄首相時期曾任內閣府特命擔當大臣、總務大臣、經濟安全保障擔當大臣等重要職務。

高市早苗さんは自民総裁に選ばれた。これで日本史上初の女性首相が誕生し、わが奈良からも史上初の首相が誕生することとなった。何よりも重要なのは、高市首相の出現によって安倍元首相亡き後の悪夢の政治史に終止符を打たれて、日本はぎりぎりで救われること。他党の議員ながら万歳と叫びたい！ — 石 平 （参議院議員、中国から制裁を受けた国会議員第一号） （@liyonyon） October 4, 2025

日本保守黨參議員石平。（取自石平X）

