    烏克蘭副外長：普廷早與歐洲開戰 政治人物須摒棄「二戰」舊思維

    2025/10/04 14:40 編譯孫宇青／綜合報導
    烏克蘭副外長基斯利西亞指出，俄國總統普廷近期對歐洲國家種種侵擾行為，都是在「突破紅線」。（美聯社）

    烏克蘭副外長基斯利西亞指出，俄國總統普廷近期對歐洲國家種種侵擾行為，都是在「突破紅線」。（美聯社）

    烏克蘭副外交部長基斯利西亞（Sergiy Kyslytsia）4日在接受《衛報》採訪時表示，克里姆林宮已在與歐洲交戰，歐洲必須「認真對待」這層生存威脅，並警告稱，俄國總統普廷將「進一步升級（行動）」。

    曾擔任烏克蘭駐聯合國大使的基斯利西亞指出，俄國最近對多個歐盟國家的無人機入侵行動乃經過精心策劃，旨在「突破紅線」，「我確信，普廷透過展現他自認的超強實力來羞辱西方，即使得不到物質上的滿足，至少也能獲得情感上的滿足」。

    基斯利西亞表示，俄國下一步的行動取決於歐洲和川普政府是否展現出集體決心。他預測，如果大西洋彼岸沒有果斷的回應，普廷的動作將「愈來愈大」，採取更多旨在擾亂和癱瘓歐洲大陸的行動。

    最近幾週，俄國向波蘭境內派出了誘餌無人機，並派遣戰機侵犯愛沙尼亞領空。慕尼黑和哥本哈根機場發生的無人機事件引發人們對俄國參與其中的擔憂，但莫斯科否認。

    基斯利西亞還聲稱，俄國已派遣「特工和臥底」滲透歐盟國家，並稱這些「特工和臥底」負責無人機飛越丹麥、德國機場及盟軍軍事基地。他將這些「臥底」描述為「konservy」（烏克蘭語，字面意思是「錫罐」），莫斯科在必要時可以「打開」。

    烏克蘭總統澤倫斯基近日在哥本哈根會見歐盟領袖。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在會上表示，歐洲正面臨二戰結束以來最艱難、最危險的局面，所有國家都受到「俄國混合戰爭」的影響。

    基斯利西亞表示，他相信歐洲領袖普遍意識到此一威脅，但他補充說，包括西歐專家和專業人士在內的許多其他國家尚未意識到這一點。他表示，面對一個冷酷無情、肆無忌憚的對手，有必要加強教育，傳播這項訊息。

    基斯利西亞直言：「許多政治人物的腦子裡仍保留著上世紀的模式和演算法，認為戰爭意味地面部隊和坦克開進去，但在21世紀，你不需要坦克就能讓科技先進的國家屈服。網路戰是現實，榴彈砲並非癱瘓銀行系統的必要手段，巧妙地使用無人機比使用核彈更能達到你的目標。」

