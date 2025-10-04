高市早苗當選自民黨新總裁 可望成為日本首位女首相

日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相156票，成為自民黨新總裁，去年的逆轉劇本並未如預期重演。（彭博）

日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相小泉進次郎156票，成為自民黨新總裁，去年的逆轉劇本並未如預期重演。

高市在去年第一輪投票拿下第一，但在第二輪遭到石破茂逆轉，今年再度於第一輪拿下第一，這次終於守住優勢未被逆轉。日本國會將於10月15日召開臨時國會並舉行首相指名選舉，成為自民黨首位女性總裁，高市預定在稍後舉行當選記者會。

自民黨這次總裁選舉共有5人參選，沒有人能在首輪投票拿下過半票數，首輪投票中，高市拿下183票，小泉拿下164票，以得票最高前兩名進行決選對決。

第二輪投票由294張國會議員和47張地方黨員票共341票構成，結果高市則為185票（議員票149張，地方票36張），小泉拿下156票（議員票145張，地方票11張）。

高市在黨員票部分佔有極大優勢，47張地方票拿到36張，而小泉在議員票方面如預期的優勢，以致於無力重演去年的逆轉劇本，高市獲勝成為自民黨史上首位女總裁，很有可能成為日本女首相。

