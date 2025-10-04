為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗當選自民黨新總裁 可望成為日本首位女首相

    2025/10/04 14:02 駐日特派員林翠儀／東京4日報導
    日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相156票，成為自民黨新總裁，去年的逆轉劇本並未如預期重演。（彭博）

    日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相156票，成為自民黨新總裁，去年的逆轉劇本並未如預期重演。（彭博）

    日本自民黨總裁補選今天進行兩輪投票，最後由前經濟產業相高市早苗的185票擊敗農林水產相小泉進次郎156票，成為自民黨新總裁，去年的逆轉劇本並未如預期重演。

    高市在去年第一輪投票拿下第一，但在第二輪遭到石破茂逆轉，今年再度於第一輪拿下第一，這次終於守住優勢未被逆轉。日本國會將於10月15日召開臨時國會並舉行首相指名選舉，成為自民黨首位女性總裁，高市預定在稍後舉行當選記者會。

    自民黨這次總裁選舉共有5人參選，沒有人能在首輪投票拿下過半票數，首輪投票中，高市拿下183票，小泉拿下164票，以得票最高前兩名進行決選對決。

    第二輪投票由294張國會議員和47張地方黨員票共341票構成，結果高市則為185票（議員票149張，地方票36張），小泉拿下156票（議員票145張，地方票11張）。

    高市在黨員票部分佔有極大優勢，47張地方票拿到36張，而小泉在議員票方面如預期的優勢，以致於無力重演去年的逆轉劇本，高市獲勝成為自民黨史上首位女總裁，很有可能成為日本女首相。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播