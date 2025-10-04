為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗有望成為日本史上首位女首相 挺台背景一次看

    2025/10/04 14:34 即時新聞／綜合報導
    日本自民黨總裁選舉，最終由前經濟安保相高市早苗當選。（法新社）

    日本自民黨總裁選舉，最終由前經濟安保相高市早苗當選。（法新社）

    日本自民黨今（4日）舉行總裁選舉，最終由前經濟安保相高市早苗擊敗農林水產相小泉進次郎，不僅是自民黨歷史上首位女性總裁，同時也有望獲得國會指名，成為日本首位女首相。

    綜合媒體報導，自民黨總裁決選票數分別為國會議員295票、都道府縣地方黨部47票，高市早苗以185票擊敗小泉進次郎的156票，當選自民黨總裁創下歷史。

    高市早苗1961年出生於奈良縣奈良市，1993年以無黨籍投入日本眾議院選舉並當選，1996年加入自民黨，屬於安倍晉三派，在安倍、岸田文雄首相時期曾任內閣府特命擔當大臣、總務大臣、經濟安全保障擔當大臣等重要職務。

    高市早苗在2021年9月自民黨總裁選舉時，曾在安倍晉三支持下參選，但第一輪投票就鎩羽而歸，最後是由岸田文雄在決選時擊敗河野太郎；2024年9月高市繼續參選總裁，這次她挺進了決選，不過還是敗給石破茂。

    在石破茂宣布不續任首相後自民黨舉行了總裁改選，也讓高市早苗登上了日本之巔。高市可以說是「台灣之友」，多次強調「「台灣有事就是日本有事」，她不僅2021年曾與時任總統的蔡英文視訊對談，今年4月還來台與賴清德總統會晤。

