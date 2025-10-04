英媒指控工黨拒稱中國「敵人」 導致間諜案撤訴

2024年11月，中國國家主席習近平在里約熱內盧會見英國首相施凱爾。（翻攝施凱爾臉書）

根據英國《每日電訊報》報導，工黨政府拒絕在法庭上將中國定義為「敵人」，導致兩名涉嫌為中國從事間諜活動男子的起訴案件上月潰敗撤訴。

30歲的凱西（Christopher Cash）與33歲的貝瑞（Christopher Berry）被控向中國政府高層傳遞英國外交政策相關情報。首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人當時表示，兩人無法受審「極度失望」。

但《每日電訊報》披露，案件潰敗的原因是工黨政府撤回了一名原定出庭作證、證明中國為英國「敵人」的關鍵證人。

根據《1911年官方機密法》，凱西與貝瑞被控蒐集並傳遞「直接或間接對敵人有用」的情報。皇家檢察署（CPS）此前獲得保守黨政府保證，一名高級公務員將出庭作證證明北京為英國敵人，這是起訴成功的必要條件。

然而，據《每日電訊報》報導，工黨政府告知檢察官，他們不再願意在法庭上將中國描述為敵人，導致案件於9月初潰敗。英國內政部國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）上月向國會表示，檢察署撤訴的決定「獨立」於政府。

工黨尋求中國投資 保守黨轟「缺乏勇氣」

報導指出，工黨試圖與中國建立更緊密外交關係，以期吸引投資促進經濟成長。今年7月，施凱爾派遣國安顧問鮑爾（Jonathan Powell）赴北京會談，僅由中國官媒宣布。

曾雇用凱西的保守黨議員柯恩斯（Alicia Kearns）表示，撤回證人的決定引發「憲政不當的嚴重疑問」。她質疑：「施凱爾必須回答：不起訴是否不再符合公共利益，還是他和工黨政府缺乏捍衛英國人民的勇氣？」

影子外交大臣巴特爾（Priti Patel）稱政府決定「令人深感警惕」，並表示：「我們需要認識到，中國是我國的威脅與對手。」

政府發言人回應，撤訴決定由檢察署「完全獨立」做出，國家安全是政府首要責任。

