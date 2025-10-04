哈瑪斯：願意根據川普停火協議釋放所有加薩人質

美國總統川普。（美聯社檔案照）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今指出，願意根據美國前總統川普提出的停火協議釋放所有仍在加薩的以色列人質，包括生還者與罹難者遺體，但要求對該計畫中的部分條款進行進一步協商。

綜合外媒報導，哈瑪斯在聲明中稱，接受以「交換條件達成」為前提，根據川普提案所列交換公式進行釋放。哈瑪斯同時強調，對於加薩未來治理與巴勒斯坦人權等議題，仍需在「國內共識框架下」持續磋商。

哈瑪斯表示，「感謝阿拉伯、伊斯蘭及國際社會，以及美國總統川普所做的努力，呼籲終結加薩走廊戰爭、交換囚犯及立即允許援助進入」等條款。

川普稍早向哈瑪斯下達「週日截止期限」，要求其接受停火協議，否則將面臨「前所未見的地獄」。在收到回應後，川普於 Truth Social 發文表示：「我相信他們已準備好達成持久和平」，並呼籲以色列立即停止轟炸以利人質安全撤離。

根據該美方計畫，哈瑪斯須於72小時內釋放20名生還人質與部分遺體，以換取數百名被以色列拘留的巴勒斯坦人。隨後，援助將立即進入加薩。該方案也排除哈瑪斯未來參與加薩治理，但開放巴勒斯坦建國的可能性。

儘管哈瑪斯聲稱願意將加薩交由獨立技術官僚政府管理，但並未承諾解除武裝，也未表態退出治理角色。

以色列總理納坦雅胡雖與川普共同宣布此提案，但隨後表明反對巴勒斯坦建國。若哈瑪斯拒絕或不履行協議，川普表示將支持以色列「徹底摧毀哈瑪斯」。

自2023年10月哈瑪斯突襲以色列、造成約1200人死亡後，以軍發動加薩攻勢。根據哈瑪斯控制的加薩衛生部數據，截至目前已有逾6萬6000人喪生。

