川普聯大演說藏玄機！真正聽眾是范斯、魯比歐等接班人

根據美國政治新聞網站《Politico》分析，美國總統川普9月23日在聯合國大會發表的近一小時演說，聽眾不僅是各國領袖，更包含一個他心中更特定的對象：副總統范斯、國務卿魯比歐及其他潛在的政治繼承者。

儘管川普的任期要到2029年1月才結束，但他已開始透過一位即將留下印記的領導人視角，來審視其第二任期，並渴望鞏固其政治遺產。一名白宮資深官員匿名透露：「他之所以演說這麼久，部分原因是他是在向任何想接替他的人，解釋並闡明他們需要採取何種外交政策立場。」該官員直言：「那場演說將成為2028年及未來很長一段時間的參考點。」

川普的「雙尾怪獸」：移民與綠能政策成核心

在演說中，川普花費大量篇幅闡述他所謂的移民與綠色能源這隻「雙尾怪獸」（double-tailed monster），並稱其「將是西歐的死因」。他將全球暖化斥為「史上最大騙局」，並警告歐洲國家，大規模移民正在稀釋其「文化遺產」，而從油氣轉向綠色能源的騙局，正使其國家損失巨大財富。這番言論既是對外國領袖的警告，也被視為是為共和黨未來劃下的指導方針。

共和黨路線之爭：川普欽點或派系分裂？

目前，共和黨內2028年的潛在競爭者們，在外交政策上幾乎完全與川普保持一致。但分析指出，一旦川普離開政治舞台，這種順從可能會瓦解。一名共和黨策略師表示，若川普屆時聲望依舊，他將能欽點接班人；但若非如此，共和黨的外交政策將面臨一場大戰。事實上，部分更偏向孤立主義的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者，已對川普某些類似傳統共和黨總統的外交決策（尤其在中東與烏克蘭問題上）提出批評。

報導指出，川普的外交政策本身就充滿矛盾，並非恪守單一教條。他可以在和平締造者的姿態與好戰威脅之間快速切換，例如今年夏天轟炸伊朗核設施，同時又以飛彈打擊委內瑞拉的運毒船。而他近期承諾援助阿根廷經濟並保衛卡達，也顯示其行動上會偏離「美國優先」（America First）的言辭。

