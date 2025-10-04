為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黃金、白銀、鑽石處境大不同！ 謝金河揭關鍵

    2025/10/04 12:09 即時新聞／綜合報導
    黃金價格週五（3日）上漲，徘徊在歷史高點附近。財信傳媒董事長謝金河表示，白銀、黃金的上漲源自各國央行，過去買美國國債的錢轉向白銀、黃金，造成價格不斷上升。但是最尊貴的鑽石，一方面沒有國家央行的買盤，要命的是這些年人造鑽石技術愈來愈好，供應量無限，慢慢打敗天然鑽，也打垮市場信心，價格也一去不回頭。

    謝金河在臉書PO文表示，黃金、鑽石、白銀一直以來都是代表財富的尊貴稀有金屬，白銀體積最龐大，單價最低。鑽石體積最小，單價最高，一直以來都是財富尊貴的象徵。

    2007年出品的電影「血鑽石」由Leonardo DiCaprio主演，描述90年代獅子山共和國用軍火交易鑽石的血淚史，鑽石一直以來都很尊貴。但2020年迄今，鑽石價值崩跌74%，形同崩盤！過去我們在電視上看到De beers廣告「價值恆久遠，代代永流傳」，大家都印象深刻，如今De beers正面臨困境。

    謝金河分析，相對的一度被看衰的黃金、白銀卻大翻身，這些年金價從1613.46大漲到3895.01美元，漲幅141.26%，而白銀更是從17.54大漲至48.04美元，漲幅超過171%，比黃金更有威力。黃金、白銀價格上漲，正是減持美債轉向黃金的買盤，最大的推手正是中國。

    謝金河指出，過去有很長的時間，白銀價格都在20美元以下，白銀體積龐大，一般投資人不太會把沈甸甸的白銀搬回家，但會把從銀樓買回來的條塊黃金鎖進保險櫃。最近白銀漲得比黃金還兇，仔細觀察一下，原來買盤也是中國。

    謝金河續指，九月底，中國人行推出第10期銀債，這個以白銀為主的銀債額度500億人民幣，殖利率3.85%，卻引來37.3萬人超額認購，總數達985億人民幣。這個以白銀當準備的銀債已經發行10期，成了銀價上漲的主要買盤。

    謝金河直言，白銀、黃金的上漲源自各國央行，過去買美國國債的錢轉向白銀、黃金，造成價格不斷上升。但是最尊貴的鑽石，一方面沒有國家央行的買盤，要命的是這些年人造鑽石技術愈來愈好，供應量無限，慢慢打敗天然鑽，也打垮市場信心，價格也一去不回頭。

