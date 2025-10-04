日本自民黨今選出總裁 預計小泉與高市決戰、林芳正仍緊追

日本自民黨4日將選出總裁，第一輪投開票預測是由小泉進次郎（右）、高市早苗（中）處於領先狀態，林芳正（左）仍緊追其後。（美聯社）

日本自民黨今（4日）將選出總裁，5名參選人分別為前經濟安保相高市早苗、農林水產相小泉進次郎、官房長官林芳正、前幹事長茂木敏充和前經濟安保相小林鷹之，第一輪投開票預測是由小泉、高市處於領先狀態，林芳正則緊追在後，3人中將有2人進入第二輪決選。

據《NHK》報導，自民黨總裁第一輪選舉，分別為國會議員295票、全國黨員91萬5574張選票按比例轉換而來的295票，一共是590票，目前各都道府縣地方黨部正在開出郵寄過來的黨員票，議員則是在下午1時投票。

就議員票來說，小泉進次郎以差不多80票位居第一，林芳正則是60票、高市早苗40票；不過，以黨員票來看，則是高市早苗佔有優勢，其後依序是小泉進次郎、林芳正。

《NHK》認為，第一輪投票是小泉進次郎和高市早苗領先，但林芳正還是緊跟在後，預測第一輪不會有候選人得票過半，因此在這3人中會由票數較多的2人進入第二輪決選。

第二輪投票分別為國會議員295票、都道府縣地方黨部47票，總計為342票，其中最重要的莫過於議員票，自民黨內具有影響力的麻生太郎、前首相岸田文雄都沒有明確表態支持誰。

