英國曼徹斯特猶太會堂恐攻嫌犯曾涉性侵 累計逮捕6嫌

英國曼徹斯特市（Manchester）一座猶太會堂2日遭遇恐怖攻擊，警方今天表示，嫌犯曾因為涉嫌強暴遭逮捕，但獲保釋。此外，今天新增2女1男遭逮捕，這讓涉嫌參與恐攻計畫而遭逮捕的人數累計達6人。

英國反恐警務總監泰勒（Laurence Taylor）晚間表示，今天遭逮捕的2女1男年齡落在18歲至45歲左右。加上2日逮捕的2名30多歲男子和1名60多歲女子，目前因為涉嫌參與恐攻規劃、或唆使犯罪而遭逮捕的民眾已累計達6人。

撼動英國社會的曼徹斯特恐攻案造成3人死亡，包括2名猶太裔被害人及當場遭警方擊斃的嫌犯夏邁（Jihad Al-Shamie）。35歲的夏邁是敘利亞裔英國公民。

泰勒證實，夏邁未曾因為恐怖主義相關案件遭警方註記，但近期曾因涉嫌強暴遭逮捕。2日恐攻案發生時，夏邁仍在保釋期間。

警方初步研判夏邁生前可能受極端的伊斯蘭主義意識形態影響。另一方面，警方正在調查夏邁是否曾在2012年透過電郵，對「力挺」以色列的前保守黨籍國會議員郝維爾（John Howell）發送死亡威脅。

當時仍是國會議員的郝維爾收到一封署名Jihad Alshamie的電郵，內容提及「像你這樣的人就是該死」。據目擊者陳述，2日攻擊曼徹斯特猶太會堂時，夏邁曾高喊「你們殺害我們的孩童，現在這就是你們的報應」。

據英國官方統計，2023年10月7日巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動大規模襲擊後，英國境內對猶太人的攻擊有大幅上升趨勢，特別是在以色列政府對哈瑪斯強力反擊，並在中東地區持續擴大戰線後。隨著10月7日哈瑪斯攻以事件即將滿兩週年，英國警方與情報機關也提高警戒，防範曼徹斯特恐攻事件產生模仿效應。

儘管英國政府近年更關注來自俄羅斯等國家級行為者的威脅，情報安全機關示警，恐怖主義威脅並未消失。

時任英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）首長摩爾（Richard Moore）9月中旬發表卸任前最後一場演說提到，對英國而言，恐怖主義威脅近年更多是來自本土，以網路世界為擴散媒介，且是發自縱容自己越來越激進的個人。

已於10月1日卸任的摩爾指出，儘管所謂的伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（Al-Qaeda）等恐怖組織近年因為國際合作打擊而威脅能力遭削弱，它們依然試圖重整武裝，不僅惡意利用發生在世界各地的衝突和缺乏治理的地帶伺機重建勢力，並運用科技在網路傳播宣揚暴力的意識形態。

曼徹斯特恐攻案發生後，首相施凱爾（Keir Starmer）、內政大臣等高階官員和警方陸續籲請民眾，對猶太社群的創傷和因為反恐而吃緊的警力展現同理心，避免參加過去幾個月在倫敦、曼徹斯特等大城常見於週末舉行的「挺巴勒斯坦」集會遊行。

不過，聲援「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的集會目前仍多將照常舉行，抗議英國政府今年7月將「巴勒斯坦行動」列為恐怖組織。

成立於2020年、在英國境內活動的「巴勒斯坦行動」標榜以破壞設施、占據空間等「直接行動」抗議英國政府和軍工業涉入以色列對巴勒斯坦人的迫害和「種族滅絕」行為，支持者曾因闖入英國空軍基地對軍機噴漆遭逮捕。

