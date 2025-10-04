為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    無人機又現蹤！德國慕尼黑機場再度關閉

    2025/10/04 09:15 中央社
    10月4日凌晨德國慕尼黑國際機場停飛景象。（法新社）

    10月4日凌晨德國慕尼黑國際機場停飛景象。（法新社）

    德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，今天晚間再度被迫暫停運作，導致數十架航班與超過6000名旅客受影響。

    法新社報導，丹麥、挪威與波蘭的機場最近也因發現不明無人機而暫停航班起降，羅馬尼亞與愛沙尼亞將矛頭指向俄羅斯，但俄方已否認相關指控。

    慕尼黑機場表示，這是連續第2晚因「未經證實的無人機目擊事件」而「取消航班運作」。慕尼黑機場在聲明中說，「從晚間9時30分起，空中交通受到限制，隨後全面暫停」，共有23架入境航班改降他處，12架飛往慕尼黑的航班被取消。

    另有46架出發航班被迫取消或延後到4日，共有6500名乘客受影響。

    慕尼黑機場表示：「如同前一晚，慕尼黑機場與各航空公司合作，立即在航廈向旅客提供補給，設置臨時床鋪並提供毛毯、飲品與點心。」

    慕尼黑機場預計明天清晨5時恢復正常服務。

    昨天的首次干擾事件造成30多架航班取消，近3000名乘客受困。

    警方發言人告訴法新社，「目前正在調查（今天傍晚）在慕尼黑機場上空可能目擊無人機的線索」。

    首起事件發生在當地時間昨天晚間8時30分，警方表示，當時在機場周圍地區發現無人機，包括在弗賴辛鎮（Freising）與艾爾丁鎮（Erding）。艾爾丁鎮設有德國軍方使用的機場。「畫報」（Bild ）報導，有部分無人機飛越機場上空，但警方尚未證實。

    德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）今天稍早表示，首晚事件是針對無人機威脅的「警鐘」。他告訴畫報：「無人機威脅與防禦之間的競賽變得愈來愈艱難。」他又說，無論是在國家與歐洲層級，都急需「增加資金與研究投入」。

    這次干擾事件發生在德國慶祝國定假日「德國統一日」（German Unity Day）當天，同時慕尼黑機場準備迎接「慕尼黑十月啤酒節」（Oktoberfest）最後一個週末，這場盛會每天都吸引數十萬人湧入。今年的啤酒節因1日出現炸彈威脅而暫時關閉半天。

