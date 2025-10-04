美政府關門恐持續到下週　白宮：裁員將是不幸後果

美國聯邦參議院今天再度未能通過撥款法案，美國政府關門恐拖延到下週。白宮發言人李威特表示，若政府關門持續，「裁員將是不幸後果」，白宮管理及預算局持續和各部會討論，以確認必須在哪些地方裁員。

美國政府關門邁入第3天，美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨和民主黨分別提出的聯邦政府撥款方案今天在參議院再度遭到否決，議員們仍在健保補貼問題上陷入僵局。參議院預計週末不開會，因此僵局很可能持續到下週。

請繼續往下閱讀...

川普政府已釋出訊號，數以千計的政府裁員可能即將展開。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會表示，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）正與各部會及內閣部長合作，確認哪些地方必須進行削減，「如果政府關門持續下去，正如我們所說，裁員將是不幸後果」。

李威特指出，希望政府關門不會持續下去，川普（Donald Trump）政府唯一的要求是民主黨議員投票支持一項「乾淨版」臨時撥款法案，好讓政府保持運作。

共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，以確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。

不過，兩黨在支出法案上陷入僵局，聯邦政府於美東時間10月1日進入關門狀態。預計約有75萬名公務員被迫放無薪假，意即強制休假，直到復工前不發薪資。

法案至少要在100席的聯邦參議院獲得60票才能過關，共和黨雖握有多數，但仍差7票才能達標。（編輯：徐睿承）1141004

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法