芝加哥移民設施警民衝突　數名抗議人士遭逮捕

數百名抗議人士今天集結在芝加哥郊區的移民暨海關執法局（ICE）拘留設施外並與警方衝突，數人隨後遭到逮捕。自聯邦政府加強對移民的執法行動以來，此設施已成為抗爭焦點。

路透社報導，美國總統川普遣返非法移民的行動持續擴大，許多沒有前科的移民也遭逮捕。民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）本週表示，川普政府曾要求國防部派兵支援這個由民主黨執政的州。

請繼續往下閱讀...

移民暨海關執法局（ICE）在芝加哥郊區的布羅德維尤（Broadview）拘留設施外設置路障，抗議者一開始和平集會，合唱基督教聖歌與猶太晨禱。

然而，當負責芝加哥聯邦執法行動的ICE指揮官博維諾（Gregory Bovino）與執法人員，配戴防毒面具並搭乘裝甲車輛抵達現場後，抗議情勢升溫。群眾噓聲四起並與警方推擠，有些還高喊粗話。

部分伊利諾州警攜帶步槍、夜視鏡及警棍，他們在現場逮捕數人，包括1名年長女性，她被推倒在地並扣上手銬，呼吸急促。

美國海軍陸戰隊退役軍人兼民主黨聯邦參議員參選人萊恩（Kevin Ryan）表示：「情況過於離譜。我只是在這裡默默抗議，他們卻把我們趕出街道與人行道，並對我們使用暴力。」

芝加哥民眾多次抗議並譴責聯邦政府擴大對移民的執法行動後，以非裔為主、位於芝加哥西方約13英里的布羅德維尤成為抗議行動重心。

示威者至少4度坐在地上，企圖阻擋載運拘留者的車輛進入設施，但都遭到重裝人員以武力、化學彈藥及橡膠子彈驅散，場面近似戰鬥。

抗議人士譴責包括紐約、洛杉磯、華盛頓及波特蘭等其他民主黨執政城市，也出現類似的強硬執法情況。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）日前下令部門官員「全力保衛ICE設施，尤其是在波特蘭與芝加哥。」

在布羅德維尤，配戴口罩的ICE人員頻繁向群眾發射橡膠子彈、催淚瓦斯與胡椒粉。布羅德維尤市長湯普森（Katrina Thompson）本週稍早指出，催淚瓦斯造成鄰近居民不適，且ICE未經市府核准便豎立圍籬，阻擋急救車輛通行。警方已對他們的行為啟動2起刑事調查，包括涉嫌攻擊電視媒體車輛。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）日前表示：「我們不會讓主張庇護的政治人物或暴力份子阻礙我們執法。」（編譯：屈享平）1141004

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法