為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    芝加哥移民設施警民衝突　數名抗議人士遭逮捕

    2025/10/04 05:45 中央社

    數百名抗議人士今天集結在芝加哥郊區的移民暨海關執法局（ICE）拘留設施外並與警方衝突，數人隨後遭到逮捕。自聯邦政府加強對移民的執法行動以來，此設施已成為抗爭焦點。

    路透社報導，美國總統川普遣返非法移民的行動持續擴大，許多沒有前科的移民也遭逮捕。民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）本週表示，川普政府曾要求國防部派兵支援這個由民主黨執政的州。

    移民暨海關執法局（ICE）在芝加哥郊區的布羅德維尤（Broadview）拘留設施外設置路障，抗議者一開始和平集會，合唱基督教聖歌與猶太晨禱。

    然而，當負責芝加哥聯邦執法行動的ICE指揮官博維諾（Gregory Bovino）與執法人員，配戴防毒面具並搭乘裝甲車輛抵達現場後，抗議情勢升溫。群眾噓聲四起並與警方推擠，有些還高喊粗話。

    部分伊利諾州警攜帶步槍、夜視鏡及警棍，他們在現場逮捕數人，包括1名年長女性，她被推倒在地並扣上手銬，呼吸急促。

    美國海軍陸戰隊退役軍人兼民主黨聯邦參議員參選人萊恩（Kevin Ryan）表示：「情況過於離譜。我只是在這裡默默抗議，他們卻把我們趕出街道與人行道，並對我們使用暴力。」

    芝加哥民眾多次抗議並譴責聯邦政府擴大對移民的執法行動後，以非裔為主、位於芝加哥西方約13英里的布羅德維尤成為抗議行動重心。

    示威者至少4度坐在地上，企圖阻擋載運拘留者的車輛進入設施，但都遭到重裝人員以武力、化學彈藥及橡膠子彈驅散，場面近似戰鬥。

    抗議人士譴責包括紐約、洛杉磯、華盛頓及波特蘭等其他民主黨執政城市，也出現類似的強硬執法情況。

    美國司法部長邦迪（Pam Bondi）日前下令部門官員「全力保衛ICE設施，尤其是在波特蘭與芝加哥。」

    在布羅德維尤，配戴口罩的ICE人員頻繁向群眾發射橡膠子彈、催淚瓦斯與胡椒粉。布羅德維尤市長湯普森（Katrina Thompson）本週稍早指出，催淚瓦斯造成鄰近居民不適，且ICE未經市府核准便豎立圍籬，阻擋急救車輛通行。警方已對他們的行為啟動2起刑事調查，包括涉嫌攻擊電視媒體車輛。

    國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）日前表示：「我們不會讓主張庇護的政治人物或暴力份子阻礙我們執法。」（編譯：屈享平）1141004

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播