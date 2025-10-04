美軍在委內瑞拉外海攻擊疑似販毒船隻　4男子死亡

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，美軍今天在委內瑞拉外海對1艘疑似販毒船隻發動攻擊，造成船上4名男子死亡。

赫格塞斯在社群媒體平台X表示：「船上4名男性販毒恐怖分子在這次打擊中被消滅。這次行動發生在委內瑞拉外海的國際水域，當時這艘船正運輸大量毒品，企圖送往美國毒害我們的人民。」

請繼續往下閱讀...

這是美國近幾週以來，至少第4次發動這樣的攻擊行動。

他表示，美方情報「毫無疑問」證實這艘船正進行毒品走私，船上人員是「販毒恐怖分子」，而且行駛在既知的毒品走私航線上。

在這次攻擊不到1天前，美國媒體披露，總統川普已在1份備忘錄中將販毒組織正式定義為非法作戰者，並宣告美國現已與其處於「武裝衝突」狀態。

赫格塞斯說，這次行動擊斃4名男子，但未提供他們身分或所屬組織等細節。一段網路流傳的影片顯示，1艘船行駛在公海上突然爆炸，濃煙散去後，可見船體著火燃燒並漂浮在海面上。

赫格塞斯強調：「這些打擊行動將持續下去，直到對美國人民的攻擊結束為止。」（編譯：徐睿承）1141004

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法