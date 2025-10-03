為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普下通牒! 哈瑪斯須在10/5達成加薩和平協議 否則「地獄般後果」

    2025/10/03 22:58 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普9月29日與納坦雅胡會後召開記者會。（美聯社檔案照）

    美國總統川普日前提出結束加薩戰爭的「20點加薩和平計畫」後，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）遲未回應。川普3日發文對哈瑪斯下通牒，限期在美東時間5日達成協議。

    川普3日在自家社群平台發文，「必須在華府時間週日（10月5日）傍晚6點（台灣時間6日上午6點），與哈瑪斯達成協議」，「每一個國家都同意了！如果未達成這個最後機會的協議，將會對哈瑪斯有前所未見的地獄般後果」。

    這份20點加薩和平計畫，是川普9月29日在白宮，與以色列總理納坦雅胡會談後宣布。川普說已經獲得納坦雅胡支持，稱這份方案將為中東帶來「永久和平」。方案內容包括以軍逐步撤出加薩走廊、哈瑪斯裁武和釋放人質，以及戰後部署「臨時國際穩定部隊」，和成立由川普領導的過度機構監管戰後的治理等。

    川普在9月30日表示，會給哈瑪斯3到4天時間，「接受」這份方案。接近哈瑪斯的消息人士表示，哈瑪斯正在檢視這份方案。

