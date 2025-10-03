「想念祖父母」英國威廉王子受訪真情流露 曝凱特癌後復元情況

威廉王子和妻子凱特7月出席為法國總統馬克宏夫婦舉行的國宴。（路透檔案照）

英國王儲威廉王子（Prince William）近日接受串流平台節目訪問，談到家庭生活時真情流露，表示去年父親查爾斯三世、妻子凱特王妃，相繼與癌症搏鬥，「是最艱難的一年」，他也表達對已故祖母、英國女王伊莉莎白二世和祖父菲立普親王深深的思念。

英國王室成員向來很少在公開場合過度表露情緒，不過，威廉王子在3日播出的Apple TV+節目《宅老爹旅行》（The Reluctant Traveler）訪問中，似乎打破了這一點。《英國廣播公司新聞網》和時尚雜誌《柯夢波丹》（Cosmopolitan）網站報導，威廉在訪談中，聊到已故伊莉莎白二世和祖父菲立普親王，表露出真摯情感，他說，「變化真的相當大」，他時常想到他們已經不在了，「我真的，真的想念我的祖母、祖父」。

請繼續往下閱讀...

除了祖父母的過世，訪談中也聊到查爾斯三世和凱特王妃去年相繼接受癌症治療，威廉坦言，「我會說，2024年是我經歷過最艱難的一年」。他說，為家庭的事情擔心或者壓力，確實有點讓他喘不過氣，「人生總是會給我們考驗，能夠克服這些事情，造就了現在的我們」，他非常為妻子、父親面對這些事情的表現，感到驕傲，在這過程中也努力確保讓孩子有安全感，「互相扶持很重要」。

根據《王室內幕》（Royal Insider）網站報導，威廉王子在這段訪問中，也透露凱特的最新恢復狀況，表示「往對的方向進展」，「一切都好」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法