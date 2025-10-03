美國網紅直播攀登「酋長岩」墜崖！ 粉絲目睹生前最後一幕驚呆

米勒攀岩時不幸墜崖身亡。（美聯社）

美國23歲知名攀岩網紅巴林．米勒（Balin Miller），本月1日在加州優勝美地國家公園攀登「酋長岩（El Capitan）」峭壁時，不幸墜崖身亡。消息震驚家屬與大批粉絲。

根據《衛報》報導，米勒當時挑戰東南側一條名為「夢之海（Sea of Dreams）」的高難度路線，並透過直播紀錄過程。其兄長迪倫（Dylan Miller）指出，米勒已成功登頂，但在嘗試拉回卡住的裝備時，疑似因繩索不足而滑落墜崖。優勝美地國家公園方面證實死訊，並表示巡山員在第一時間趕往現場處理。巧合的是，事發當天正值美國聯邦政府停擺首日。

米勒的母親吉拉德．莫爾曼（Jeanine Girard-Moorman）在社群平台悲痛發文：「我懷著沉重心情告訴大家，我的兒子今天在攀岩意外中過世。我的心碎成無數片。」她表示兒子自小熱愛攀岩，「他全心全意為了攀登，不是為了金錢或名氣。」

儘管年紀輕輕，米勒已在國際攀岩界享有盛名。今年6月，他曾以56小時完成阿拉斯加 麥金利山（又名迪納利，Denali）南坡難度極高的「斯洛伐克直攀路線（Slovak Direct）」單人攀登，創下紀錄，被譽為近年最驚人的登山成就之一。過去他也挑戰過巴塔哥尼亞的托雷峰（Cerro Torre）以及阿拉斯加的亨特山（Mount Hunter），展現極高天賦。

消息傳出後，粉絲與攀岩界友人紛紛留言悼念。迪倫感慨表示，「雖然我是他的哥哥，但他是我的導師，我無法想像沒有他該如何攀岩。」

加州優勝美地國家公園「酋長岩」峭壁。 （AP）

