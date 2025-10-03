紐西蘭公布新國防工業戰略 國防支出占GDP2％

柯林斯表示：「我們必須做好戰鬥準備，以備不時之需。」（美聯社）

紐西蘭3日公布新的「國防工業戰略」，旨在促進本土國防企業發展，並鼓勵科技公司進軍軍事技術領域，目前正著手修改國防採購規則，並計畫在8年內將國防開支占國內生產毛額（GDP）的比例提升至2％，以因應外部世界戰略競爭加劇帶來的安全隱憂。

《路透》及《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）報導，由於對戰略競爭的擔憂日益加劇，紐國政府今年稍早表示，未來4年將增加90億紐元（1595億台幣）的國防開支，並計畫在未來8年內將國防開支占GDP的比例提高近1倍，達到2％。

請繼續往下閱讀...

紐國國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，「當我們周圍的世界以如此快的速度變化，我們必須改變建構國防軍的方式，我們必須與工業界合作，共同進步，不這麼做就是不負責任」。

因此，新國防工業戰略制定新的政府採購規則，要求跨國國防供應商制定並提交計畫，以確保在交付和維持國防能力方面借助本土工業的力量。國防軍也將探討利用小型和本地企業交付設備和系統的機會，同時將業務發包給原始設備製造商。

此外，紐國也將設立一項1億至3億紐元（約17.7億至53.1億台幣）的軍事技術基金，用於開發供國防軍使用的先進軍事技術。

柯林斯表示，這將使國防部與紐國先進科技企業合作，同時也能創造可供出口的技術，「國防是實現此一目標的絕佳途徑，因為如果沒有紐國國防軍這塊招牌，紐國國防科技企業就很難將產品銷往澳洲或英國等海外市場」。

柯林斯說，目標是一舉提升紐國國防實力及武器和科技產業，「我們必須做好戰鬥準備，以備不時之需」。其中，致命武器對於嚇阻力至關重要，「沒人會被傀儡嚇倒，他們會被自己可能遭遇不幸的想法嚇倒，這就是嚇阻的原則」。

目前，紐國國防工業基礎領域有至少八百家供應商，但大部分重要軍事採購都來自跨國供應商。柯林斯強調，紐國擁有人才和意志，「現在必須建立支持的機制，為創新鋪平道路」，因為紐國無法倖免於全球日益加劇的緊張局勢，必須增強供應鏈的韌性，以減少受無法控制事件的影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法