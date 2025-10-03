為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    極端氣候襲擊！希臘陷暴雨、冰雹 「紫爆」降雨圖曝光

    2025/10/03 21:43 即時新聞／綜合報導
    希臘面臨強降雨和冰雹。（擷取自Severe Weather Europe臉書）

    繼西班牙遭受暴雨、洪水襲擊，極端氣候再次降臨南歐的旅遊勝地。網路上流傳多張希臘街道上汽車漂浮、民宅被水淹沒的照片。而當地居民除展開復原，以對即將到來的強降雨及冰雹嚴正以待。

    英媒《太陽報》今（3日）報導，希臘科孚島（Corfu）有汽車遭困在上坡的泥土路上，最後由當地救援單位協助脫困。巨量的洪水同樣導致奧尼阿德斯（Oiniades）與艾托利科（Aitoliko）的居民，被困在家中無法外出，多輛汽車泡在水中、主要幹道變成河流，許多住宅的1樓也遭到淹沒。

    同時，內喬里（Nechori）還因為強降雨引發山崩，影響了周邊的交通網絡。據報導，如此惡劣的天氣，也迫使各級學校停班課，札金索斯（Zakynthos）與羅德島（Rhode）的學校，目前皆關閉以確保師生安全。

    此外，整個希臘正嚴陣以待，因為未來的48小時內，預測還將有更劇烈的降雨與冰雹等自然災害來襲。氣象學家更警告，希臘全國都將有強降雨和雷擊，凱馬克察蘭山（Kaimaktsalan）還可能下雪。

