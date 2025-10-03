罕見談未來的「國王」 威廉王子拋願景：王室要改變

英國查爾斯三世國王（左）和威廉王子一家人。（法新社檔案照）

英國王儲威廉王子（Prince William）接受串流平台訪問，罕見敞開心胸，談到他對未來繼位為王後，對王室的願景，他表示，「改變是我的議程，往好的方向改變」。

《衛報》、《英國廣播公司新聞網》2日報導，這段在蘋果電視+（Apple TV+）節目《宅老爹旅行》（The Reluctant Traveler）播出的訪問，威廉在溫莎城堡受訪，與主持人李維（Eugene Levy）談到他對未來王室的願景，也聊到私生活的一面。被問到未來身為國王這個角色，威廉表示，「我想可以肯定地說，改變在我的議程中，往好的方向改變，我接受也樂於這樣的改變」，他表示，他並不怕改變，反而「能夠帶來一些改變，這一點鼓舞我，不會過於激進，但是我認為需要發生的那種改變」。

威廉強調傳統的重要性，不過，他也不害怕提出質疑，以使英國王室與時俱進，他說，「我想要打造一個，我的孩子會為我們所做感到驕傲的世界，打造能真正改善人們生活的王室職責」。

主持人問及，是否想過將成為國王這件事，威廉說，這並非他每天醒來都會想到的事，最重要的、驅動他的是「保持真誠和自我本色」，頭銜與角色都是之後附帶的標籤，「我認真看待我的角色和責任，但是重要的是，不要被這些角色所主宰，而是要掌握它們」。

威廉提到喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis），表示這三個孩子尚未擁有手機，並且在言談間透露出，他顯然希望確保自己的孩子，不會重蹈他和弟弟哈利王子童年時面臨的「作為」。他說，他成長過程經歷到「永不滿足」的媒體，無所不在，要設法取得他們所有一舉一動細節，他決心絕對不讓自己的家庭，受到那種情況對家庭生活所造成的傷害。

