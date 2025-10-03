為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    盧森堡亨利大公在位25年 寶座傳給兒子

    2025/10/03 18:36 編譯張沛元／綜合報導
    盧森堡大公紀堯姆（左2）3日在盧森堡國會眾議院的繼位儀式宣誓，其父、已退位的前大公亨利（右2）在旁觀禮見證。（路透）

    盧森堡大公紀堯姆（左2）3日在盧森堡國會眾議院的繼位儀式宣誓，其父、已退位的前大公亨利（右2）在旁觀禮見證。（路透）

    盧森堡大公亨利（Grand Duke Henri）3日正式退位，大公儲紀堯姆（Guillaume）隨後宣誓繼位，成為該國自1890年實施現代君主立憲制以來的第7任大公。

    盧森堡3日先在大公宮（Grand Ducal Palace）為亨利舉行退位儀式，70歲的亨利卸下他已擔任25年的盧森堡大公重任；43歲的大公儲長紀堯姆隨後在國會眾議院繼位，在60名民選的眾議員與貴賓見證下宣誓效忠憲法。

    新大公紀堯姆之後與包括新大公夫人史蒂芬妮（Stephanie de Lannoy）及其2個兒子－－5歲的查爾斯王子（Charles）與2歲的法蘭索瓦王子（Francois）－－等王室成員，一同現身1個能俯瞰中央廣場的陽台，向群眾致意。

    盧森堡人均收入傲視歐盟

    包括來自荷蘭與比利時的王室成員，都出席紀堯姆的繼位儀式，3日稍後的晚宴則有包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）等貴賓與會。

    本週末，新大公紀堯姆將進行傳統的全國巡視之旅，並在5日與盧森堡樞機主教霍勒里希（Jean-Claude Hollerich ）參加盧森堡聖母院的週日彌撒。

    盧森堡在17世紀與19世紀從現今的法國、比利時與德國分離出來，成為獨立自主國家；該國採行君主立憲制，國家元首為僅具象徵意義的盧森堡大公。盧森堡是目前歐洲唯一的大公國、最小的歐盟成員之一，以及歐盟人均收入最高的金融強國。

    盧森堡大公亨利（左2）3日稍早在盧森堡大公宮的退位儀式上，轉頭看向稍後準備接班的長子、大公儲紀堯姆（右2）。（路透）

    盧森堡大公亨利（左2）3日稍早在盧森堡大公宮的退位儀式上，轉頭看向稍後準備接班的長子、大公儲紀堯姆（右2）。（路透）

    荷蘭國王亞歷山大（中）、王后麥克西瑪（右），與女王儲卡沙利那－阿瑪利亞公主（左），3日出席盧森堡大公紀堯姆的宣誓就職儀式。（路透）

    荷蘭國王亞歷山大（中）、王后麥克西瑪（右），與女王儲卡沙利那－阿瑪利亞公主（左），3日出席盧森堡大公紀堯姆的宣誓就職儀式。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播