盧森堡亨利大公在位25年 寶座傳給兒子

盧森堡大公紀堯姆（左2）3日在盧森堡國會眾議院的繼位儀式宣誓，其父、已退位的前大公亨利（右2）在旁觀禮見證。（路透）

盧森堡大公亨利（Grand Duke Henri）3日正式退位，大公儲紀堯姆（Guillaume）隨後宣誓繼位，成為該國自1890年實施現代君主立憲制以來的第7任大公。

盧森堡3日先在大公宮（Grand Ducal Palace）為亨利舉行退位儀式，70歲的亨利卸下他已擔任25年的盧森堡大公重任；43歲的大公儲長紀堯姆隨後在國會眾議院繼位，在60名民選的眾議員與貴賓見證下宣誓效忠憲法。

請繼續往下閱讀...

新大公紀堯姆之後與包括新大公夫人史蒂芬妮（Stephanie de Lannoy）及其2個兒子－－5歲的查爾斯王子（Charles）與2歲的法蘭索瓦王子（Francois）－－等王室成員，一同現身1個能俯瞰中央廣場的陽台，向群眾致意。

盧森堡人均收入傲視歐盟

包括來自荷蘭與比利時的王室成員，都出席紀堯姆的繼位儀式，3日稍後的晚宴則有包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）等貴賓與會。

本週末，新大公紀堯姆將進行傳統的全國巡視之旅，並在5日與盧森堡樞機主教霍勒里希（Jean-Claude Hollerich ）參加盧森堡聖母院的週日彌撒。

盧森堡在17世紀與19世紀從現今的法國、比利時與德國分離出來，成為獨立自主國家；該國採行君主立憲制，國家元首為僅具象徵意義的盧森堡大公。盧森堡是目前歐洲唯一的大公國、最小的歐盟成員之一，以及歐盟人均收入最高的金融強國。

盧森堡大公亨利（左2）3日稍早在盧森堡大公宮的退位儀式上，轉頭看向稍後準備接班的長子、大公儲紀堯姆（右2）。（路透）

荷蘭國王亞歷山大（中）、王后麥克西瑪（右），與女王儲卡沙利那－阿瑪利亞公主（左），3日出席盧森堡大公紀堯姆的宣誓就職儀式。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法