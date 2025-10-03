為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    被指俄國新沙皇 普廷：我是有任期的民選總統

    2025/10/03 18:05 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷的獨裁領導，長期來被外界形容是俄國新沙皇，普廷2日被問及這個問題，表示「我不是沙皇」，而是由人民選出，是「有一定任期」的總統。

    《路透》2日報導，普廷在黑海度假勝地索契（Sochi）出席會議時，被問到是否自認如同19世紀解決法國大革命戰爭後問題的「維也納會議」（Congress of Vienna）要角、俄國沙皇亞歷山大一世（Alexander I）。普廷說，「不，我不覺得是那樣，亞歷山大一世是沙皇，而我是由人民選出的總統，有一定的任期」。

    普廷出身前蘇聯時期情治機關「國家安全委員會」（KGB），1999年在葉爾欽（Boris Yeltsin）辭職後獲任代理總統，2000年首度當選總統，並於2004年連任。2008年改由親信梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）出任總統，普廷擔任總理，不過，2012年普廷重返克里姆林宮，並於2018、2024年兩度連任。

    長期以來，普廷被許多西方政治人物批評為獨裁者、戰爭罪犯，但他一概否認。流亡海外的俄國政治反對派則指控他，使俄羅斯陷入一套腐敗的專制體制，恐將國家推向戰略性的毀滅。不過，普廷的支持者認為，他讓俄羅斯在蘇聯解體後重新站起來，他也因此擁有廣泛支持群。

