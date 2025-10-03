為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    愛子公主粉絲才能應徵？日求職網竟出現「黑」秋篠宮職缺

    2025/10/03 19:40 即時新聞／綜合報導
    日本求職網站出現疑似「黑」秋篠宮一家的影片製作職缺，應徵條件是「喜歡愛子公主的人」。（圖擷取自宮內廳官網」）

    日本求職網站出現疑似「黑」秋篠宮一家的影片製作職缺，應徵條件是「喜歡愛子公主的人」。（圖擷取自宮內廳官網」）

    對於已成年的王室成員悠仁親王來說，想要在皇位繼承中有進展，能夠被國民廣泛認知並足以成為這個國家象徵的存在很重要。不過，近日有日媒報導，求職網站上出現大量「王室影片剪輯」職缺，其中甚至有個工作條件是「喜歡愛子公主的人」，所給的影片範例為將天皇一家與秋篠宮一家進行比較，疑似是想聘用人來專門「黑」秋篠宮一家。

    綜合媒體報導，在該求職網站搜尋「王室影片」可以看到許多與王室相關的影片剪輯或是腳本等工作，顯示王室影片製作的需求量很高。一些職缺條件有「需要是王室粉絲」、「需要是愛子公主粉絲」，薪水從每部3000日圓到5部3000日圓不等，申請者從30到60歲的男女都有，他們的公開資料看起來，有家庭主婦也有做兼職的上班族，並非專業影片製作人員。

    有職缺所提供的範例影片，標題將秋篠宮一家與王室拿來比較、以紀子妃和佳子公主為主角。其中許多影片是在缺乏證據的情況下，貶低秋篠宮一家，主題有「紀子妃的行為舉止與王室成員的身分不符，且嫉妒雅子皇后」、「悠仁親王的禮儀舉止愛子公主」，尤其以針對紀子妃的批評最為突出。

    資訊科技記者三上洋氏認為，從影片製作與發布模式看起來，比較有可能是為了增加觀看次數與廣告收入，而非有政治動機。一段10分鐘左右的影片，如果劇本跟剪輯都是外包的，成本估算不用1萬日圓，只要5萬觀看次數就能回本。且雖然王室成員是公眾人物，但與其他名人相比，王室成員不太可能追究肖像權方面的法律責任，使他們成為賺取廣告收入的理想內容。

    對於這起事件，宮內廳拒絕回應。王室記者神田秀一提到，先前因為真子公主結婚的問題、悠仁親王成年禮，日本社會對於秋篠宮一家的批評聲浪過大。據傳宮內廳是在文仁親王的要求下開始在Instagram發文，宮內廳說，他們會透過積極發布訊息，努力加深國民對王室的理解，並定期於Instagram更新貼文。

