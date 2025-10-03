中國依然是威脅！立陶宛部長：能源設施堅定「去中」

中國駐立陶宛大使館外觀。（歐新社檔案照）

儘管新上任的立陶宛政府尋求恢復與中國的外交關係，但是能源部長瓦伊丘納斯（Žygimantas Vaičiūnas）2日說，中國依然是個威脅，立陶宛能源設施不會採用中國製零組件。

立陶宛國家廣播電台（LRT）2日報導，瓦伊丘納斯接受立陶宛廣播電台《直播電台》（Žinių Radijas）訪問時指出，「我們正積極尋找解決方案，以及防範對我國能源構成威脅的方式，尤其是直交流電轉換器、電流電壓轉換器等系統元件，在這方面已經做出一些規範決策」，他強調，「中國依然是威脅」。

立陶宛新政府的施政計劃顯示，對中態度將有所軟化，施政項目其中一個目標，是推動與中國外交關係正常化。瓦伊丘納斯說，在恢復外交關係方面，「球現在在中國那裡」，但是他也強調，立陶宛對能源安全議題的立場堅定。

瓦伊丘納斯指出，能源部已與市場業者磋商，獲得歐盟資金支持的計畫不使用中國製設備，不過，他提醒，避免使用中國零組件，可能拖慢發展再生能源計畫的進展。

